“Omaggio alle Castagne”, grande successo per la 43esima edizione

A Seveso grande successo per la 43esima edizione di “Omaggio alle Castagne”: le sezioni cittadine di Cai e Alpini hanno collaborato per la riuscita dell’evento.
Grande partecipazione
300 chili di castagne cucinate e litri di vin brulè preparati per tutta la cittadinanza per quello che è un appuntamento ormai tradizionale. Come ogni anno, il 1 novembre, Cai Seveso e Alpini Seveso si sono radunati nell’area di sosta di via Manzoni angolo via De Gasperi. Allestiti tendoni e panchine dove poter gustare caldarroste e vin brulè per tutto l’arco della giornata.
Ricavato in beneficenza
Le caldarroste sono state consegnate a fronte di un’offerta libera. Nel corso della giornata è stato possibile anche acquistare il panettone degli Alpini. Un’iniziativa solidale e benefica.
“Siamo molto soddisfatti. Una sinergia che va avanti da anni e funziona molto bene, c’è stata grande partecipazione – sottolineano il capogruppo degli Alpini, Paolo Gressani e la presidente del Cai, Manuela Zambon – Abbiamo preparato 300 chili di caldarroste. Il ricavato andrà in beneficenza alle associazioni del territorio. Ringraziamo tutti coloro che ci sono venuti a trovare e la Bcc di Barlassina che è sempre al nostro fianco e ci ha donato un prezioso contributo”.