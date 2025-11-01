“Omaggio alle Castagne”, grande successo per la 43esima edizione

Le sezioni cittadine di Alpini e Cai hanno collaborato per la riuscita dell'evento.

A Seveso grande successo per la 43esima edizione di “Omaggio alle Castagne”: le sezioni cittadine di Cai e Alpini hanno collaborato per la riuscita dell’evento.

Grande partecipazione

300 chili di castagne cucinate e litri di vin brulè preparati per tutta la cittadinanza per quello che è un appuntamento ormai tradizionale. Come ogni anno, il 1 novembre, Cai Seveso e Alpini Seveso si sono radunati nell’area di sosta di via Manzoni angolo via De Gasperi. Allestiti tendoni e panchine dove poter gustare caldarroste e vin brulè per tutto l’arco della giornata.

Ricavato in beneficenza

Le caldarroste sono state consegnate a fronte di un’offerta libera. Nel corso della giornata è stato possibile anche acquistare il panettone degli Alpini. Un’iniziativa solidale e benefica.