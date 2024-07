Omate dice addio alla mitica Giliola, colonna della comunità

Ha dedicato la sua vita a Gesù e agli altri, dando anima e corpo alla sua parrocchia, agli anziani e agli ammalati.

Addio a Giliola

Omate di Agrate ha dovuto dire addio per sempre a Giliola Fumagalli, scomparsa a 80 anni. Una vera e propria istituzione per la frazione, un punto di riferimento per la comunità.

Omatese doc, era una colonna della comunità

Nata da una famiglia omatese doc (i genitori hanno avuto per molto tempo un negozio storico nella frazione), diplomata in Ragioneria, sin da giovane Giliola, molto credente, aveva dedicato tutto il suo tempo libero alla parrocchia. Nubile, una volta in pensione, lo aveva praticamente fatto 24 ore su 24. Presente a tutte le messe feriali e festive, si occupava in particolare delle letture.

Il ricordo di padre Luciano

"Giliola era un vulcano, una vera e propria istituzione per Omate - l’ha ricordata con grande affetto padre Luciano - E’ stata praticamente la prima persona che incontrai 25 anni fa al mio arrivo ad Omate. E’ stata sempre presente in chiesa e non solo. Si occupava del Rosario e delle Letture in particolare. Non mancava mai a nessuna funzione, funerali compresi, anche di persone che non conosceva direttamente. Diceva che senza Gesù e senza la comunione non poteva stare".

Vicina ai malati e agli anziani

Una fede che Giliola, per tutti "Gili", declinava anche e soprattutto nell’attenzione alle persone più in difficoltà.

"Praticamente tutti i giorni faceva visita agli anziani e agli ammalati di Omate - ha aggiunto ancora padre Lucano - Si preoccupava anche di andare a trovarli in ospedale per portare loro una parola di conforto".

E, ancora, il volontariato, con lo straordinario lavoro fatto per l’associazione «Vivere aiutando a vivere», con la vendita in particolare delle foglie di cioccolato per sostenere l’attività.