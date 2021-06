Omate in festa per nonna Ginetta. Luigia Magni ha tagliato oggi, sabato 26 giugno 2021, il prestigioso traguardo del secolo di vita.

Una memoria invidiabile

Un traguardo eccezionale festeggiato con un regalo straordinario: una memoria invidiabile. Lei è Luigia Magni, da tutti conosciuta come Ginetta, classe 1921, che sabato scorso, 26 giugno, ha spento ben 100 candeline. Omatese doc, nata e cresciuta nella celebre Curt dal Furn, in via Cavour, Luigia non ha mai lasciato il suo paese pur vivendo ormai da quasi 40 anni in via De Gasperi. A festeggiarla sabato scorso c’erano diversi parenti. Non poteva mancare anche il sindaco Simone Sironi, anche lui omatese e particolarmente legato alla neo centenaria che ha tenuto a battesimo Carla Magni, mamma del primo cittadino.

"Come gran parte degli omatesi più in là con gli anni viene da una famiglia di contadini - ha raccontato la nipote Ferma Magni, figlia di uno dei ben 9 fratelli di Luigia, ora rimasta l’ultima in vita - I suoi genitori, Luigi Magni e Giulia Pirotta lavoravano i campi dati in affitto dal principe Trivulzio, che diede loro anche la casa. Un primo figlio nacque prima della Prima guerra mondiale. Tutti gli altri, compresa Luigia, dopo la guerra. Dormivano tutti insieme in un unico grande stanzone".

Una vita non semplice

La neocentenaria oltre ad aiutare la famiglia nei campi, ha lavorato come operai in una ditta tessile di Omate. Sposatasi subito dopo la Seconda guerra mondiale con Domenico Pasina, scomparso nel 2013 a 84 anni, ha avuto anche un figlio e può contare anche sull’affetto di 18 nipoti pur non essendo mai diventata nonna.

"La zia Luigia è perfettamente lucida - ha concluso la nipote - Da un anno, complice anche il Covid e i più che normali acciacchi non esce più di casa, ma ha una memoria eccezionale. Ricorda ancora tutto anche della sua gioventù".

Gli auguri dell'Amministrazione comunale

Nella giornata di oggi, sabato, nonna Ginetta ha ricevuto anche gli auguri dell'Amministrazione comunale. Il sindaco Simone Sironi e l'assessore ai Servizi sociali Carmen Collia hanno infatti portato alla neo centenaria uno splendido mazzo di girasoli e mangiato l'ottima torta regalatale dai famigliari. Proprio i nipoti e i pronipoti hanno letteralmente "preso d'assalto" la casa di Ginetta, regalandole un compleanno da ricordare.