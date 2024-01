Omicidio ambasciatore, ascoltati i rappresentanti della Farnesina. Il 13 febbraio il giudice si esprimerà sull'immunità dei due funzionari del Pam

La decisione il 13 febbraio

Decisione rinviata al 13 febbraio, giorno in cui il giudice si esprimerà in merito all'immunità dei funzionari del Pam accusati di omicidio colposo per omesse cautele nella missione in Congo in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, originario di Limbiate, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021.

Ascoltati i funzionari della Farnesina

Sono stati ascoltati oggi, mercoledì, in Tribunale a Roma, i rappresentanti della Farnesina convocati in Aula dal gup per esprimersi in merito alle prassi e le normative che regolano i rapporti dello Stato con i funzionari non in servizio in Italia.

Il parere sull'immunità

I rappresentanti del Ministero degli Esteri hanno risposto alle domande del gup esprimendo la sussistenza dell'immunità per i due funzionari dell'agenzia Onu in virtù di una prassi internazionale consolidata. La gup ha quindi acquisito parte della documentazione presentata dalla Farnesina e ha rinviato l'udienza al 13 febbraio, giorno in cui deciderà sull'immunità dei funzionari, questione cruciale che determinerà l'apertura del processo o l'archiviazione.