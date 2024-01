Omicidio ambasciatore, domani udienza cruciale. Dopo due rinvii, mercoledì 24 gennaio in Tribunale a Roma il giudice dovrà pronunciarsi sull'immunità dei funzionari del Pam

Udienza cruciale

Dopo due rinvii, la speranza è che finalmente si apra il processo. Domani, mercoledì 24 gennaio si celebrerà a Roma la quinta udienza preliminare del procedimento che vede imputati due funzionari del Pam (Programma Alimentare Mondiale) agenzia delle Nazioni Unite, accusati di omicidio colposo per «omesse cautele» nella sicurezza della missione in Congo in cui sono stati uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio, originario di Limbiate, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021.

Il pro memoria dell'associazione

«Il Gup in tale seduta ha convocato la Farnesina per chiarimenti - ricorda il direttivo dell’associazione Amici di Luca Attanasio - E’ quasi sicuramente l’ultima udienza preliminare in quanto il Gup dovrà pronunciarsi in merito al riconoscimento dell’immunità richiesta dagli avvocati dei due imputati».

L’invito dell’associazione è tenere alta l’attenzione pubblica, per sostenere l’operato della Procura:

«Se il Gup riconoscerà l’immunità il processo sarà archiviato e si interromperà la ricerca della verità sul triplice omicidio. Se invece il Gup rigetterà la richiesta, allora si aprirà uno spiraglio sulla lunga strada per la verità e giustizia».

Uno spettacolo per ricordare l'ambasciatore

Uno spettacolo teatrale in dialetto dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio è andato in scena alla Rsa di via Trieste che porta il suo nome. L’ha organizzato il Lions Club Cesano Maderno Borromeo che ha portato sul palco la compagnia teatrale Sem semper quei di Cogliate, che ha interpretato la commedia brillante «Al Gigi ghe campana i pee».

«Abbiamo portato un’ora di sorrisi, amicizia e simpatia agli anziani - ha ricordato il presidente Renato Orsenigo - Ci siamo ispirati all’ambasciatore Luca Attanasio, che da ragazzo con gli amici dell’oratorio si impegnava a portare un sorriso agli anziani soli, andandoli a trovare a casa».

Tra il pubblico dello spettacolo anche i genitori di Luca Attanasio, Salvatore e Alida.