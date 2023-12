Omicidio ambasciatore, si torna in Aula il 21 dicembre. L'associazione Amici di Luca Attanasio "Se il Gup rigetterà la richiesta di immunità si aprirà uno spiraglio sulla lunga strada per la verità e giustizia"

Udienza preliminare giovedì

Dopo l'ennesimo rinvio, stavolta perché il giudice era ammalato, è fissata per giovedì 21 dicembre la quinta udienza preliminare del processo per l'omicidio dell’Ambasciatore Luca Attanasio, originario di Limbiate, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo durante un agguato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo.

Convocata la Farnesina

Alle 12 presso l’aula A del Tribunale di Roma (piazzale Clodio) si celebrerà la quinta udienza preliminare del processo che vede imputati due funzionari del Pam (Programma Alimentare Mondiale) agenzia delle Nazioni Unite, accusati di omicidio colposo per "omesse cautele" nella sicurezza del viaggio organizzato dall'Onu a cui avevano preso parte l'ambasciatore e il suo seguito. Il Gup in tale seduta ha convocato la Farnesina per chiarimenti.

L'appello degli Amici di Luca Attanasio

L'associazione Amici di Luca Attanasio invita a tenere alta l'attenzione affinché "la Procura di Roma non si trovi ad operare isolata dalla società civile":