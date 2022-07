Omnicomprensivo: cantiere per l'ampliamento "vittima" dell'aumento dei prezzi

Il cantiere per l'ampliamento dell'Omnicomprensivo di Vimercate fermo da mesi per colpa dell'impennata dei prezzi delle materie prime.

A darne notizia, ribadendo di fatto quanto già dichiarato un mese fa al Giornale di Vimercate, è stata ieri, giovedì 28 luglio, il consigliere provinciale con delega all'Edilizia scolastica Martina Cambiaghi.

L'interrogazione

Cambiaghi è intervenuta in aula rispondendo ad un'interrogazione presentata dal sindaco di Agrate Simone Sironi per contro del gruppo "Brianza Rete Comune".

Operazione da 3 milioni e mezzo di euro

"Il cantiere, aperto nell’agosto 2020, presso il complesso scolastico di Via Adda a Vimercate era funzionale alla realizzazione di 12 aule, 2 spazi polivalenti e ambienti ausiliari e di servizio finanziati con Fondi Bei per un importo di 3.514.229,42 euro - si legge in una nota della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del complesso scolastico - Attualmente è stato realizzato il 50% dei lavori previsti con la messa in opera della struttura portante in legno e delle partizioni interne".

Contenzioso in atto

Lo stop ai lavori deciso unilateralmente, ormai 9 mesi fa, dalla ditta appaltatrice ha di fatto aperto un contenzioso con la Provincia.

"La Provincia ha conferito incarico legale per la difesa in giudizio presso il Tribunale di Milano - si legge ancora nella nota - La ditta ha diffidato la Provincia nell’entrare nel cantiere, a causa della causa giudiziaria pendente per evitare che possa essere alterato lo stato di fatto del cantiere stesso, mentre gli uffici stanno lavorando alla risoluzione del contratto".

Tre mosse in programma

Il consigliere delegato ha poi annunciato i tre passaggi in programma: entrare in possesso del cantiere nel breve tempo possibile, chiamare il secondo aggiudicatario e valutare la sua disponibilità; far ripartire alle stesse condizioni lavori per l’importo mancante.

"Cantiere colpito dalla crisi"