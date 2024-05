Un open day al Punto Nascite dell'ospedale di Vimercate per la Festa internazionale delle ostetriche. L'iniziativa, promossa dall'Asst, è in programma per la giornata di domani, sabato 4 maggio: un'occasione per le famiglie di conoscere i servizi, ma anche per le professioniste di rispondere a tutte le domande sull'argomento.

Open day al Punto Nascite dell'ospedale di Vimercate

A partire dalle 10.30 sarà possibile partecipare a una serie di appuntamenti, laboratori e attività organizzate dalle ostetriche dell'ospedale. In auditorium sono previsti tre momenti formativi (alle 12, alle 13.15 e alle 14.30) per conoscere più da vicino la storia e le funzioni dell'ostetrica insieme alle famiglie. Nell'aula del percorso nascita, invece, verranno organizzati tre laboratori di rebozo, il massaggio pelvico, (10.30) e di massaggio neonatale (11.45 e 13.30). Infine, nell'aula cinema tre laboratori per le donne in attea: belly painting (10.30 e 11.45) e danza in fascia (13.30).

La prenotazione è necessaria scrivendo all'indirizzo mail ostetriche.vimercate@asst-brianza.it il proprio nome, un recapito telefonico, la preferenza di attività scelta.

La mostra fotografica

Da oggi, venerdì, fino a domenica 5 maggio (giorno in cui cade precisamente la Festa internazionale delle ostetriche), sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita lungo il corridoio d'accessi ai petali di degenza dalla hall d'ingresso principale.