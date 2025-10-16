Opera in gesso donata alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo

Un gesso di “San Paolo all’Areopago” con la scritta degli Atti degli Apostoli donato alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Desio.

Opera di San Paolo all’Areopago consegnata a don Marco Albertoni

L’opera è stata consegnata nelle mani del vicario parrocchiale, don Marco Albertoni, da parte dello storico seregnese Franco Cajani, segretario generale del locale Cisd (Centro Internazionale di Studi e Documentazione) Pio XI, che a sua volta l’aveva ricevuta in dono nel 1975 dal giornalista scultore monzese Gilberto Boris Brusa, che l’aveva realizzata nel 1968, ed era quindi stata collocata in una sala dell’Istituto di Monza dei Dehoniani, dove è rimasta sino ai primi anni Novanta.

Il bronzo era stato realizzato da Brusa

Il bronzo poi era stato trasferito a Bologna, al Collegio Missionario Studentato per le missioni dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, accanto a un Crocifisso sempre realizzato da Brusa. Entrambe appaiate all’interno di un giardino, creavano un angolo di raccoglimento e meditazione. L’opera ha la base che misura 50×30 centimetri ed è alta 115 centimetri. Il gesso di un’opera scultorea è più importante dell’opera fusa in quanto è stata modellata dalla mano dell’artista e, quindi, ha un valore storico superiore.

La destinazione indicata dal prevosto

Durante il trasloco, il gesso ha subito qualche danno ma, dopo l’installazione definitiva, un restauratore provvederà a ritoccarla su una base nera in stoffa di 60×15, e verrà posizionata all’ingresso della chiesa, per dare religiosa accoglienza a chi oltrepasserà la porta. La destinazione dell’opera è stata consigliata dal prevosto, monsignor Mauro Barlassina, che ne ha condiviso la collocazione con don Albertoni.