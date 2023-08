Operata d'urgenza al cuore, l'appello contro la chiusura del reparto

"Questo ospedale è un bene prezioso che va conservato: siciliani, difendete questo reparto". E' l'appello lanciato dalla mamma della 12enne di Macherio, operata d'urgenza al cuore mentre era in vacanza in Sicilia, per scongiurare la chiusura del reparto.

Appello contro la chiusura del reparto

E’ l’appello lanciato pubblicamente da mamma Letizia, per salvare il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina (il reparto che la Regione Siciliana vorrebbe chiudere) dove sua figlia Federica è stata operata d’urgenza per la rottura dell’aorta ascendente. Dopo due settimane dall’intervento che le ha salvato la vita, venerdì scorso è stata dimessa. La storia della 12enne macheriese è entrata nel cuore di tutti gli italiani e ha lasciato un segno indelebile nella sanità siciliana. L’apprensione dei familiari ha trovato il conforto, il calore e la professionalità di chi li ha accolti in un momento in cui il sottile filo della speranza stava per spezzarsi: «E’ stato come morire dentro - confessa la mamma - ma adesso Federica sta bene, grazie anche alla sua grinta eccezionale".

Il ringraziamento all'equipe medica

Il giorno delle dimissioni dall'ospedale, ieri (venerdì 18 agosto 2023), medici e infermieri hanno realizzato un video che hanno voluto dedicare a Federica. La famiglia si fermerà ancora in Sicilia per qualche giorno, per sottoporre Federica ai necessari controlli post operatori, poi potrà fare rientro in Brianza, a Macherio, dove ad attenderla ci sono tutti gli amici e i parenti desiderosi di riabbracciarla.

"Grazie di cuore all’equipe medica del dottor Sasha Agati, primario del Ccpm di Taormina, che ha formato un gruppo competente che si è preso a cuore Federica e le ha dimostrato tanto calore. Non eravamo soli. E’ una vera eccellenza. Ho scritto anche al sindaco di Taormina perché so che sta lottando per l’ospedale, un Centro così non può essere chiuso. Faremo di tutto per dare una mano a preservarlo, anche quando faremo rientro in Brianza. Ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno sostenuto e pensato in questo momento, abbiamo scoperto quanta gente ci vuole bene" sottolinea la mamma.

