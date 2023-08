Operata d'urgenza al cuore mentre è in vacanza, salvata 12enne di Macherio. L'intervento durato dodici ore è stato eseguito all'ospedale di Taormina: "Saremo grati alla Sicilia per tutta la vita"

Dodicenne operata al cuore mentre è in vacanza

Erano appena arrivati al villaggio vacanze in Sicilia quando la figlia più piccola di 12 anni si è sentita male: subito ricoverata è stata operata d'urgenza al cuore e salvata dai medici dell'ospedale di Taormina. Protagonista di questo miracolo una famiglia di Macherio, che nel bel mezzo dell'incubo peggiore ha ha trovato calore, umanità e grande professionalità.

"Non solo hanno salvato nostra figlia ma siamo rimasti molto impressionati dall'umanità e dall'umiltà delle persone che abbiamo incontrato, un amore e una cura che altrove si sono perse. Saremo grati alla Sicilia per tutta la vita" sono state le prime parole di Letizia Rivolta Cazzaniga, mamma della giovane salvata.

Il primo ricovero a Modica

Il 29 luglio la famiglia era partita da Macherio per raggiungere un villaggio vacanze vicino Pozzallo, nel Ragusano. Il giorno dopo però la figlia minore, Federica Cazzaniga di 12 anni ha iniziato a stare male.

"Era molto debole e continuava a vomitare, per fortuna nel villaggio c'era il pediatra che appena l'ha visitata ha subito capito la situazione - ha raccontato la mamma - non ci ha detto niente per non farci preoccupare troppo ma in breve ha chiamato l'ambulanza che ha subito portato Federica all'ospedale di Modica".

La ragazza è seguita da un cardiologo fin da quando era piccola per alcuni problemi congeniti al cuore ma finora nulla da preoccupante.

"Era stata operata quando era nata ma poi ha sempre condotto una vita normale, si sottopone a controlli periodici ma pratica anche sport senza problemi. Forse è successo qualcosa adesso che è nell'età dello sviluppo" ha continuato la mamma.

A Taormina per l'intervento all'aorta

All'ospedale di Modica i primi esami che hanno rilevato un ingrossamento anomalo dell'aorta, quindi la decisione di trasferire la paziente in elisoccorso all'ospedale Bambin Gesù di Taormina, che è collegato con l'omonimo nosocomio di Roma, dove è stata operata l'indomani dallo staff del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica.

"L'intervento è durato dalle 10 del mattino alle 10 di sera e ha visto la sostituzione dell'aorta e della valvola - ha aggiunto Rivolta - dopo due giorni in Terapia intensiva Federica è stata spostata in reparto. Non so per quanto ancora dovrà restare in ospedale ma si sta riprendendo molto rapidamente".

La famiglia è ancora in Sicilia

Dopo giorni di grande apprensione, ora mamma Letizia, papà Vittorio e il loro figlio maggiore Filippo, di 15 anni, possono tirare il fiato e recuperare un po' di serenità.

"Siamo ancora in Sicilia, in questi giorni siamo un po' itineranti, abbiamo trovato una casa di appoggio vicino all'ospedale ma facciamo avanti e indietro dal villaggio per stare anche con l'altro nostro figlio".

Calore, umiltà e umanità

Quello che la famiglia di Macherio non dimenticherà mai è la vicinanza dimostrata dai siciliani in un momento così drammatico. Per loro d'ora in poi la Sicilia è terra di salvezza alla quale rimarranno sempre legati da profonda gratitudine.