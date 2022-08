Operazione sicurezza in via Principale a Correzzana: anche Cascina Regondella avrà finalmente il suo marciapiede. I mesi di agosto e settembre vedranno il via di diversi cantieri finalizzati a rendere più sicura la principale arteria cittadina.

Operazione sicurezza in via Principale: anche Cascina Regondella avrà finalmente il suo marciapiede

Sono stati aggiudicati i lavori che permetteranno la messa in sicurezza del tratto di via Principale (SP 154) in corrispondenza di Cascina Regondella: qui sarà realizzato un nuovo marciapiede che consentirà il transito pedonale in sicurezza da e verso la corte, raggiungendo l’attraversamento pedonale attualmente situato all’altezza dell’incrocio con via Einaudi. In corrispondenza di quest’ultimo saranno posate le predisposizioni delle infrastrutture necessarie per la futura installazione degli impianti luminosi, che garantiranno una segnaletica – diurna e notturna – ancora più efficace. Questo genere di predisposizione sarà realizzato anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale più a monte, a sud di Villa Ita, e per la creazione di due nuovi attraversamenti: a nord di Villa Belpensiero e nei pressi dell’incrocio con via Sant’Eufemia.

In programma anche una serie di attraversamenti pedonali luminosi

Per quanto riguarda la posa degli attraversamenti pedonali luminosi, l’Amministrazione è in attesa di conoscere l’esito di un bando di Regione Lombardia che potrebbe rendere subito disponibili le risorse per concretizzare il progetto, che prevede complessivamente sei interventi su via Principale e viale Kennedy. Il progetto preliminare in questione, del valore complessivo di 150.000 euro, prevede lotti di intervento realizzabili anche singolarmente, così da poter intervenire progressivamente sfruttando eventuali altre e più modeste risorse finanziarie che si renderanno disponibili in futuro.