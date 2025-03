Opere abusive nel terreno, il Parco Valle Lambro non arretra

Se davanti alle «diverse opere e strutture abusive», Parco Valle Lambro prima, Comune poi, avessero fatto spallucce «si sarebbe configurata un’effettiva omissione di atti d’ufficio. Un ente pubblico, infatti, è tenuto a intervenire per far rispettare le regole, per tutti in eguale misura».

Opere abusive in un terreno, Il Parco Valle Lambro non arretra

Difende il proprio operato e non arretra di un passo il Parco Valle Lambro. In un comunicato stampa diffuso nella giornata di sabato l’Ente guidato dal presidente Marco Ciceri ha puntualizzato i passaggi dell’ormai nota vicenda - rimbalzata sulla stampa nazionale e pure in tv - dell’80enne di Briosco Giuseppe Riva. In sintesi, il 30 gennaio scorso l’anziano si era visto recapitare a casa l’ordine dell’ufficio Tecnico del Comune di rimuovere dal suo terreno di via Benedetto da Briosco - un appezzamento da circa 3 mila metri quadrati acquistato quasi mezzo secolo fa, nel 1979, all’interno del perimetro di competenza dell’Ente Parco - una serie di opere «abusivamente realizzate».

Tra queste una recinzione in rete metallica, due manufatti in lamiera e legno, arredi da giardino, un piccolo stagno e pure una grotta con una statua della Madonna: tutti sorti senza permesso alcuno come segnalato da un residente della zona e verificato sia dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco che dall’ufficio Tecnico su cui ricadono le competenze pianificatorie e sanzionatorie relative all’area oggetto del contenzioso.

Il ricorso al Tar

Apriti cielo, vien proprio da dire: assistito dall’avvocato Umberto Grella, Riva ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per ottenere l’annullamento del provvedimento. Per sapere se panchine, stagno, «baracca» e Madonna saranno «salvati» bisognerà attendere quindi il pronunciamento dei giudici perché, come detto all’inizio, di passi indietro da parte dei due Enti pubblici coinvolti non se ne parla.

Settimana scorsa, sul Giornale di Carate, il sindaco Antonio Verbicaro aveva sostanzialmente passato la palla al Parco Valle Lambro a cui «spetta - aveva sottolineato - il compito di autorizzare o meno quanto trovato nel terreno del brioschese, statua della Madonna compresa».

Le precisazioni del Parco Valle Lambro

Sabato è arrivata la voce del Parco. Chiara, cristallina.