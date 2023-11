Ora i sacchi per la differenziata si prendono al distributore automatico

Mai più giorni dedicati e mai più file per il ritiro. Da oggi, sabato 18 novembre, ad Agrate è scattata una piccola-grande rivoluzione sul fronte dei sacchi per la raccolta differenziata.

L'inaugurazione con Cem

Con la cerimonia tenutasi accanto al Municipio, alla presenza del sindaco Simone Sironi, della consigliera comunale delegata Giovanna Amodio e del presidente di Cem (la società che si occupa del ciclo dei rifiuti) Alberto Fulgione, sono stati ufficialmente inaugurati i tre distributori automatici dei sacchi per le utenze domestiche degli agratesi.

Tre distributori

Oltre al distributore di via San Paolo, ne sono entrati in funzione altri due: uno davanti alla scuola materna di via don Gnocchi e un terzo in piazza Trivulzio, a Omate.

Basta avvicinare la tessera sanitaria

"Un sacco comodo": questo il nome dell’iniziativa che consente di ritirare la propria dotazione di sacchi per il multipak e l’indifferenziata semplicemente avvicinando al lettore del distributore (attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24) la tessera sanitaria o la carta d'identità elettronica. Ed è possibile farlo anche negli altri Comuni di Cem che hanno già installato i distributori o lo faranno nei prossimi mesi.

Le dotazioni

Per gli ecuosacchi (sacchi rossi) sono previsti annualmente 2 rotoli (da 15 sacchi ciascuno) per nuclei con un solo componente, 3 rotoli per nuclei con 2 componenti, 4 rotoli per nuclei con 3 componenti, 5 rotoli per nuclei da 4 componenti in su.

Per il multipak (sacchi gialli) l’utente riceverà 1 rotolo (25 sacchi) per nuclei da 1 o 2 componenti, 2 rotoli per nuclei da 3 o 4 componenti, 3 rotoli per nuclei da 5 componenti in su. Dall’1 luglio di ogni anno sarà possibile ritirare, qualora conclusa la dotazione prevista, un rotolo aggiuntivo.

Già testato da diverse persone