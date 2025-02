Ha ottenuto la cittadinanza italiana e ha voluto essere sola al momento della proclamazione per capirne il senso profondo. Elena Oboysheva, ucraina di origine, di Zaporizhzhia, è arrivata in Italia nel 2003. Non è stato facile per lei, ha dovuto superare ostacoli e situazioni complicate, ha dovuto scontrarsi con valori e un mondo diverso da quello in cui era cresciuta.

«Ora sono diventata cittadina italiana»

«Per la prima volta sono arrivata a Sarno, in Campania, con un visto turistico - racconta - Al mio Paese vendevano il lavoro per 250 euro; mio marito e due fratelli avevano deciso per me. E così sono arrivata attraverso questo viaggio della speranza. Ti offrivano tre lavori: come domestica, al ristorante o come badante. Ho scelto la terza possibilità e ho iniziato, ma dopo due mesi sono dovuta scappare perché ero diventata bersaglio di molestie. Volevo venire a Milano e tramite una serie di contatti sono riuscita a lasciare Napoli. E’ così che sono arrivata a Seregno», rammenta.

Sono ricordi di momenti faticosi, complicati, alla ricerca di una casa e di un lavoro, con ore e ore di attesa e sensazioni di sconforto. Il primo lavoro a Seregno per un ristorante, poi le pulizie fino a che è rimasta disoccupata.

«Mi toccava pulire ambienti di 5mila metri quadrati e prendevo 350-400 euro. Perciò ho detto basta», spiega. Tra la Naspi e lavoretti vari si è dovuta rimboccare le maniche più e più volte, fino a che ha iniziato a fare un corso di formazione dopo l’altro, paghe e contributi, operatore fiscale, e anche in ambito legale. E’ andata avanti con grande determinazione finché, potendo contare anche sulla conoscenza della lingua ucraina e russa, e dopo essersi iscritta come Ctu per il Tribunale, «hanno iniziato a chiamarmi come interprete e traduttrice, alla casa circondariale, per gli interrogatori. Ho lavorato per il Tribunale di Milano, Monza, Como, Varese e continuo a farlo. E’ un impegno a cui tengo molto».

Con la guerra e l’arrivo di tanti ucraini anche il lavoro è aumentato. A dicembre per lei è arrivato il momento del giuramento per la cittadinanza italiana.