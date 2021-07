Da oggi, giovedì 29 luglio, e fino all'1 agosto i centri vaccinali dell'Asst Brianza osserveranno un orario ridotto.

Orario ridotto per i centri vaccinali dell'Asst Brianza fino all'1 agosto

Nel dettaglio gli hub vaccinali di Carate Brianza, Besana, Limbiate e Vimercate saranno attivi dalle 8 alle 16. Come fa sapere l'Azienda socio sanitaria del territorio il nuovo orario è stato attivato per migliorare e ottimizzare l'attività delle linee vaccinali. Inoltre, per la sola giornata del 1 agosto, saranno aperti solo i centri di Carate e Vimercate, rispettando l'analogo orario (8-16)

I cittadini che avevano l'appuntamento per la somministrazione del vaccino proprio in questi giorni sono stati informati delle modifiche di orario via SMS. Dal 2 agosto il servizio tornerà ad osservare l'orario normale di apertura, dalle 8 alle 20.