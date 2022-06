Ordinato prete: ecco don Davide

Don Davide Ciarla è diventato prete. Grande emozione per il novello sacerdote cresciuto a Biassono, ordinato in Duomo a Milano accanto ai suoi 21 compagni. Domani (domenica 12 giugno 2022) alle 10.30 celebrerà la sua prima Messa a Biassono, nella chiesa di San Martino, dove è cresciuto e ha coltivato la sua vocazione sacerdotale.

Ecco don Davide

Ciarla, 36 anni, fin da piccolo è stato incoraggiato da suoi genitori a frequentare l’oratorio. Ed è proprio in quell’oratorio che nascono le sue passioni più grandi: il calcio, il teatro, il servizio educativo per i più giovani. "Tanti preti, suore, educatori, allenatori e amici mi hanno mostrato come il Vangelo cambia la vita. Mentre sto per finire le scuole medie, mia sorella Gisella, decide di lasciare casa per diventare una Figlia di Maria Ausiliatrice. Guardando i passi da lei compiuti mi sono reso conto per davvero di come il Signore chiami ciascuno a un cammino di sequela personale che affonda le sue radici nella quotidianità", con queste parole il giovane sacerdote si è presentato sul sito della diocesi.

Gli studi

Dopo il diploma all’istituto tecnico dei Salesiani a Sesto San Giovanni, si iscrive all’Università e si laurea alla facoltà di Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. Parallelamente il biassonese si mette al servizio della comunità, spendendo buona parte del proprio tempo in oratorio, in quel luogo dove è cresciuta la fede e quel desiderio nel diventare sacerdote per sempre. L’ingresso in seminario e l’inizio del percorso, fatto di tanti volti e comunità che lo hanno accompagnato e preparato sino a questo momento tanto atteso, si conclude con l’ordinazione sacerdotale di sabato prossimo per poi iniziare un nuovo cammino di vita accanto alle persone, ai giovani, alle famiglie, ai ragazzi per diffondere e testimoniare il Vangelo.

I festeggiamenti

Domani grande festa in paese con processione festosa dalla casa del novello prete da via Mazzini per arrivare in piazza San Francesco. Sul sagrato si terrà il saluto del sindaco, Luciano Casiraghi e dei bambini della scuola materna "Clotilde Segramora". Alle 10.30 prima Messa in chiesa parrocchiale, a seguire aperitivo per tutti in piazza. I festeggiamenti proseguiranno con il pranzo comunitario in oratorio, alle 16.30 merenda per tutti e in serata processione eucaristica per le vie del paese.

