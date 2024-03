Ore di apprensione per Giovanni Sala

Giovanni Sala, classe 1960, consigliere comunale in carica a Vimercate, è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri, sabato 2 marzo, all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie.

Sala ricoverato in ospedale

Un grave malore ha colpito il 64enne mentre si trovava nella sua casa di Vimercate, tanto da determinarne l'immediato ricovero in ospedale, circondato dall'affetto della moglie, dirigente del Comune di Vimercate, dei due figli e dei suoi cari

Sala è anche candidato per il centrodestra alle elezioni per il Consiglio provinciale di Monza e Brianza in corso oggi, domenica 3 marzo

Candidato sindaco a Vimercate per il centrodestra nel 2021, è stato eletto consigliere di minoranza per la lista “Noi per Vimercate”, di cui è fondatore. Alla fine degli anni Novanta è stato anche assessore e vicesindaco per il centrosinistra durante il primo mandato di Enrico Brambilla.