Oreno ha finalmente il suo parcheggio

L’attesa è finita. Ci è voluto più tempo del previsto, ma finalmente Oreno di Vimercate ha il suo nuovo parcheggio. E con esso anche una piccola rivoluzione viabilistica.

Il taglio del nastro a Oreno

Taglio del nastro nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, per il grande posteggio ricavato sulla vecchia area di sosta sterrata di via Rota, proprio di fronte all’oratorio. Un intervento sognato per anni dai residenti del borgo, e non solo, per mettere mano a quel parcheggio di fortuna, tutto buche e fango, di fatto impraticabile in caso di pioggia.

La nuova viabilità

Una manna anche per l’oratorio antistante e in particolare per i frequentatori di Teatroreno e dei tanti locali della frazione.

Settantaquattro i nuovi stalli di sosta con spazi anche per il parcheggio dei disabili e per il carico e scarico. E anche una nuova strada, affiancata da una ciclopedonale, che attraversa il parcheggio, con senso di marcia da Sud (via Rota) a Nord (via Santa Rita) così da creare un anello di marcia che, attraverso via Santa Caterina, torna poi su via Rota, risolvendo così anche un problema viabilistico, di sicurezza e di sosta selvaggia lungo le vie in questione.

La cerimonia con il sindaco e la Giunta

Presente al taglio del nastro la Giunta quasi al completo guidata dal sindaco Francesco Cereda. A lui il compito di aprire ufficialmente il parcheggio affiancato dall’assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio.

"Un momento atteso da tempo - ha detto il primo cittadino prima di procedere al taglio del nastro alla presenza di tanti orenesi - Abbiamo aspettato a lungo, ma credo che ne sia valsa la pena. Ci ricordiamo tutti come era questo spazio fino a qualche mese fa. Ci ricordiamo le buche e i tanti problemi di viabilità. Un investimento importante perché non volevamo fare un parcheggio tradizionale. L’intervento è anche il risultato di un confronto con la cittadinanza". "Grazie agli orenesi per la pazienza per questi mesi che non sono stati facili», ha aggiunto l’assessore alla Cura della Città, Frigerio.

L'intitolazione della via che attraversa il parcheggio

Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha già deciso a chi intitolare la nuova strada che attraversa il parcheggio. Porterà il nome di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea.

Ora resta da sistemare il posteggio di via Carso

In occasione della cerimonia il sindaco ha promesso un futuro interessamento per la riqualificazione anche dell’altro parcheggio, per metà sterrato, di Oreno, lungo via Carso, a due passi dalla chiesa di San Michele.