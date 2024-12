Oreno piange due volte: addio al dirigente e alla missionaria

Due lutti nel giro di pochi giorni hanno colpito la comunità di Oreno di Vimercate.

La scorsa settimana se ne sono andati Stefano Meda, 52 anni, storico dipendente di Esselunga e responsabile a tempo dei reparti gastronomia della nota catena; e Maria Ornella Maggioni, 81 anni, 40 dei quali trascorsi come missionaria in Brasile.

Una vita in "Esselunga"

Tantissimi gli amici, i conoscenti, i colleghi accorsi nella chiesa di San Michele Arcangelo per dare l’ultimo saluto a Stefano Meda.

Orenese doc, si è spento a 52 anni vinto da una malattia che lo tormentava da qualche anno. Nato cresciuto della frazione, aveva saputo crearsi una carriera da dirigente. Entrato nel gruppo "Esselunga" da giovanissimo, dove aver frequentato una scuola serale, si era sempre occupato dai banchi della gastronomia. Da semplice addetto al servizio fino a diventare responsabile di tutte le nuove aperture nel Nord Italia. Lascia la moglie Marcella , il figlio Tomas, mamma Rosella, papà Ambrogio e il fratello Massimo, noto ufficiale della Polizia locale.

Per 40 anni in Brasile accanto agli ultimi

Nel fine settimana si è spenta, invece, Maria Ornella Maggioni, 81 anni. Anche lei nata e cresciuta nel borgo di Vimercate, all'inizio degli ani Settanta era partita per il Brasile dove aveva creato dal nulla un centro di ricovero per malati di lebbra. Superata l'emergenza della malattia, l'aveva trasformato in un orfanotrofio e luogo di accoglienza per ragazze madri.