Oreno piange il suo storico salumiere

Una vita di lavoro al servizio degli altri. Una dedizione e una passione che lo hanno fatto diventare una vera e propria istituzione per Oreno di Vimercate.

Un'istituzione per Oreno

Il borgo piange Giuseppe Passoni, per tutti Peppino, storico salumiere e titolare per decenni del negozio di famiglia di via Isonzo, scomparso a 91 anni.

Classe 1933, originario di Villanova di Bernareggio, Peppino aveva gestito la cooperativa del paese fino al 1962. Poi, il matrimonio con la sua Giuseppina, l’aveva portato a Oreno. Ed era stato subito amore. Prima con il negozio aperto in via Vallicella, insieme alla consorte. Poi il trasferimento, dal 1966, poco lontano, nella sede di via Isonzo, diventata un punto di riferimento per Oreno e non solo. Giuseppina dietro il bancone e lui impegnato, soprattutto la mattina, nelle consegne a domicilio.

Tutti i giorni in negozio

"Papà amava il suo lavoro - racconta il figlio Tiziano - E’ stato qui in negozio fino al 2018, ma fino a pochi mesi fa non c’era giorno che non scendesse (dall’abitazione al piano superiore, ndr) per dare un’occhiata e scambiare due chiacchiere con i clienti".

Sempre attento alle persone in difficoltà

Un commerciante dal cuore grande, Peppino, che non negava mai un aiuto a chi faceva fatica mettere insieme il pranzo con la cena. Innamorato della sua Oreno (dove ha voluto essere sepolto), ha sempre dato una mano, e anche qualcosa di più, alle realtà del borgo: all’oratorio, alla associazioni, alla Sagra della patata.

E tutti gli anni i primi panettoni sfornati in occasione del Natale sono sempre finiti in Togo, nella comunità di don Augusto, accolti con una grande festa.

Fu premiato dall'Amministrazione comunale di Vimercate

Nel 2012 Peppino era stato anche insignito di un premio speciale da parte dell’Amministrazione comunale proprio per la sua lunghissima attività di commerciante.

Tante le persone che in questi giorni fanno capolino in negozio per portare un saluto e un abbraccio a Giuseppina, ai figli Felice (ora in pensione) e Tiziano, che prosegue l’attività con le figlie Marina e Aurora, portando con orgoglio sul grembiule da lavoro il nome di Peppino. E, ancora, gli altri nipoti Masha, Maria Lourdes e Victoria, le nuore Alissa e Tatiana, il fratello e la sorella.