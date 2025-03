Oreno si mobilità contro l'incubo dei 60mila camion di Pedemontana

Un appello al sindaco affinché venga scongiurato l’incubo del passaggio di 60mila veicoli pesanti, in tre anni, per il centro abitato di Oreno.

Una petizione al sindaco

Questo il senso della petizione lanciata dai residenti del borgo di Vimercate e in particolare gli abitanti di alcune vie maggiormente interessate.

I movimenti dei camion per portare via le terre di scavo

La questione, di cui nelle scorse edizioni aveva dato conto il Giornale di Vimercate, riguarda l’enorme area recintata da Pedemontana lungo via Lodovica, tra Oreno e Velasca, destinata ad ospitare le terre di scavo del cantiere della tratta C dell’autostrada che, come noto, terminerà proprio a Velasca, all’innesto della Tangenziale Est.

La stima: 20mila camion l'anno, per tre anni, nell'abitato di Oreno

Secondo il piano di Pedemontana, già contestato dal Comune, i camion che dall’area di deposito dovranno portare le terre di scavo nelle discariche, dovrebbero transitare (con una stima di 20 l’anno, per una durata di cantiere di tre anni) per il centro abitato di Oreno. Un vero e proprio incubo.

Il testo della petizione

"Abbiamo appreso che, a causa dell’inizio dei lavori per la costruzione della Pedemontana, è previsto il transito di 60.000 veicoli pesanti nelle vie centrali di Oreno/Vimercate - si legge nella petizione che da ieri, lunedì 3 marzo (e anche oggi, martedì, dalle 8.30 alle 10 e dalle 15 alle 16.30) è possibile firmare all’ingresso dell’Asilo infantile di via Piave - Questi lavori, che si protrarranno per circa tre anni, sollevano profonde preoccupazioni riguardo all’impatto sulla qualità della vita di noi cittadini residenti. Il passaggio di grossi camion nel centro abitato comporterà inevitabilmente un aumento del rumore, dell’inquinamento atmosferico, e del rischio di incidenti, con conseguenze sulla salute e sul benessere della nostra comunità. Rammentiamo che questi pesantissimi camion transiteranno anche a ridosso delle nostre scuole, primarie secondarie e materna. Essendo la durata dei lavori prolungata per molto tempi, è certo che la sicurezza stradale verrà compromessa. Così come la vivibilità andrà ulteriormente peggiorando".

L'appello al sindaco Cereda

Alla luce di tutto ciò, con la petizione i sottoscrittori chiedono al sindaco Francesco Cereda di adoperarsi per trovare con Pedemontana spa percorsi alternatici.