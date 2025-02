Oreno si prende cura del suo campanile

Uno sforzo economico da ben 400mila euro.

La chiesa di Oreno

E’ la cifra che serve per riqualificare e dare nuova vita e un lungo futuro al campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, a Oreno di Vimercate, consacrata nel 1857.

La torre e le campane

Un progetto, che riguarda sia la torre che le campane con la loro cella, a cui si sta lavorando da tempo e che ora ha preso ufficialmente avvio. Da qualche giorno, infatti, nelle cassette postali degli orenesi è spuntato un pieghevole che dà conto dell’operazione, dei costi e delle modalità di raccolta dei fondi necessari per poter contribuire alla causa.

Il progetto

"Siamo pronti - si legge nel volantino che lancia un appello ai fedeli - I lavori al campanile e alle campane partiranno a breve. Un intervento ormai improrogabile e atteso da anni, che consentirà di recuperare completamente la torre campanaria, la cella campanaria e il concerto di otto campane (l’attuale gioco delle campane risale addirittura al 1901, ndr)".

Servono 400mila euro

La spesa complessiva stimata è di poco inferiore ai 400mila euro.

"Una parte di questa cifra - fanno sapere ancora della parrocchia - siamo riusciti a recuperarla attraverso donazioni mirate al restauro, la generosità di tanti orenesi che sostengono concretamente la parrocchia, i risparmi". "Ciò che abbiamo non è in grado di coprire l’intera spesa - si legge ancora nel pieghevole, che lancia l’appello - Grazie di cuore per quello che riuscirete a fare".

"Adotta una campana"

E così, per raggiungere l’obiettivo, si è deciso anche di lanciare l’iniziativa "adotta una campana", con tanto di costi necessari per il restauro di ciascuna campana a seconda della nota suonata e del diametro. A titolo esemplificativo si scopre che il restauro della prima campana, del diametro di 178 centimetri, servono 9.500 euro. Intervento impegnativo perché il manufatto dovrà finire addirittura in Austria, a Innsbruck, dove uno specialista dovrà intervenire per riparare una fessura. E così, a scendere, fino all’ottava, diametro 85 centimetri, che costa 5.500 euro.

Come contribuire

Una quota importante verrà poi destinata alla sistemazione della cella campanaria e della torre. A preoccupare in particolare il rivestimento, che dovrà essere rifatto, per scongiurare il distacco dell’intonaco e di parti di muratura, oggi in cattive condizioni.

Per poter contribuire è possibile effettuare un bonifico intestato a Parrocchia San Michele Arcangelo Oreno di Vimercate, causale Restauro campanile, iban: it58q0844034070000000240101.

Oppure lasciare un contributo nella busta dedica al restauro ogni prima domenica nel mese. Infine, come detto, è possibile «adottare una campana» rivolgendosi (magari in gruppo) in parrocchia.