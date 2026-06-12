Oreno si rinnova con la nuova area verde

Giovedì 11 giugno, alla presenza del Sindaco Francesco Cereda e del Vicesindaco Mariasole Mascia, il borgo di Oreno ha visto compiersi una significativa trasformazione urbanistica: è stata inaugurata la nuova area verde compresa tra via Madonna e via Isonzo, uno degli interventi legati alla convenzione del permesso di costruire dell’area di via Trieste 73/75.

L’opera

L’intervento, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 novembre, ha riguardato la demolizione totale di un fabbricato ad uso commerciale e residenziale da tempo in stato di abbandono: al suo posto sta sorgendo un nuovo edificio residenziale con tipologia a corte su tre livelli fuori terra, con una zona centrale

che si sviluppa fino al quarto livello.

Nell’ambito della convenzione legata al permesso di costruire, l’operatore si è impegnato a realizzare a propria cura e spese una serie di interventi di interesse pubblico. Davanti al nuovo edificio è stato realizzato un parcheggio con 22 posti auto, affiancato da un’area a verde di 440 metri quadrati: pur restando di proprietà privata, l’area è aperta all’uso pubblico.

È stata inoltre ceduta gratuitamente al Comune un’area verde lungo via Rota di 1.202 metri quadrati, la cui manutenzione rimarrà a carico dell’operatore per i primi dieci anni.

L’opera inaugurata l’11 giugno rappresenta però la più importante e attesa: lo spazio verde in corrispondenza dell’ingresso dell’oratorio, frequentato quotidianamente da famiglie e cittadini, è stato completamente rinnovato nella sistemazione degli spazi, dei percorsi e dell’arredo urbano. I percorsi pedonali sono stati integralmente rifatti: la parte centrale, larga 1,50 mt e dimensionata nel rispetto della normativa sull’accessibilità per le persone con disabilità, è pavimentata in beola grigia di forma rettangolare; ai lati si estendono fasce in sassi di fiume. Su entrambi i bordi del percorso è stata piantumata una siepe di convallaria japonica, che contribuisce a definire e valorizzare il tracciato verde.

L’arredo urbano è stato interamente rinnovato: le vecchie panchine hanno lasciato il posto a tre nuove sedute, completate da nuovi portabici. Il giardino è stato ripensato integralmente con la posa di un tappeto erboso e la creazione di nuove aiuole destinate a ospitare fiori di stagione; l’area è inoltre dotata di un sistema di irrigazione automatico. Nel punto di separazione dei vialetti è stata piantumata una lagerstroemia e installata una fontana ornamentale in pietra, elemento decorativo che conferisce carattere e identità al luogo.

Il commento

“Questo intervento dimostra come una buona convenzione urbanistica possa produrre benefici concreti per tutta la comunità – ha dichiarato Mariasole Mascia, Vicesindaco della Città di Vimercate con delega alla Rigenerazione Urbana – “La riqualificazione della piazzetta, insieme a quella del parcheggio antistante

l’oratorio, ridisegna e restituisce bellezza al borgo di Oreno. Ringrazio l’operatore che curerà a proprie spese la manutenzione del verde pubblico per i primi tre anni”.