Ornago celebra le sue associazioni e premia il cittadino dell'anno

Tutti ampiamente soddisfatti della riuscita della Festa delle Associazioni e del Volontariato che si è tenuta ieri, domenica 8 ottobre, a Ornago. La comunità cittadina si è riunita per celebrare una giornata di festa all'insegna della musica, della cultura, dell'arte e dello sport, dimostrando ancora una volta l'incredibile spirito di solidarietà e impegno civico che caratterizza il Comune brianzolo.

La festa è stata un successo grazie all'impegno di numerosissime associazioni, volontari, commercianti e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, rendendo la giornata un momento di gioia e condivisione. Il punto culminante della festa è stato il riconoscimento al cittadino Sergio Italo Sgnaolin, che è stato insignito del titolo di "Ornaghese dell'anno 2023". Questo prestigioso premio è stato consegnato da Giusy Tremolada, vincitrice della scorsa edizione, insieme all'Amministrazione Comunale, in riconoscimento del suo eccezionale contributo alla comunità di Ornago.

Il Sindaco Daniel Siccardi, soddisfatto del lavoro svolto dalle associazioni e dai volontari ogni giorno per la comunità e al servizio di Ornago, ha dichiarato:

"Questa festa è un'occasione che permette alle Associazioni di presentare al pubblico il proprio lavoro e le proprie attività. Per la comunità è un momento in cui esprimere la nostra gratitudine a tutte le associazioni e i volontari che lavorano instancabilmente per migliorare la qualità della vita nel nostro comune. Ornago è un luogo speciale grazie al contributo di ciascuno di loro. Continueremo a sostenerli e a lavorare insieme per la nostra preziosa città."