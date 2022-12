Ornago Comune cardioprotetto: al via i corsi per l'utilizzo del defibrillatore

Ornago Comune cardioprotetto: domani, sabato 3 dicembre 2022, cominciano i corsi per imparare a utilizzare il defibrillatore. Uno strumento presente sul territorio e fondamentale per la vita delle persone.

Corsi pratici e teorici

Ogni anno, in Italia, circa 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco (ACC), la tempestività di intervento è determinante nella gran parte dei casi per salvare la vita. Spesso l’intervento dei mezzi di soccorso, anche se rapido, può non arrivare in tempo e proprio per questo la diffusione sul territorio dei DAE (defibrillatore semiautomatico) e la capacità di utilizzo da parte di cittadini istruiti tramite i corsi PAD (Public Access Defibrllation) è uno strumento che salva le vite. Il Comune di Ornago in collaborazione con VRVe Hydro Extrusion Italy SRL mette a disposizione dei cittadini un’offerta di corsi PAD dalla durata di 5 ore con sessioni pratiche e teoriche finalizzate al rilascio di un attestato di abilitazione alla defibrillazione precoce valido a livello nazionale.

I corsi sono aperti a tutti i cittadini con età superiore ai 17 anni e possono ospitare 18 iscritti per volta.

Si comincia domani, sabato 3 dicembre

Nel mese di dicembre le date saranno due: sabato 3 e sabato 17, mentre presto verranno comunicate anche le date per i mesi di gennaio e febbraio. Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare l’indirizzo: https://form.jotform.com/ 222993302729057 oppure chiamare il numero 039 628631 o scrivere alla mail media@comune.ornago.mb.it.