Ornago piange Vincenzo Stucchi, uno dei suoi volontari più cari

Ha dedicato la sua intera vita al servizio verso il prossimo, collaborando con tante realtà associazionistiche di Ornago: la Nino Ronco, la Giovane Montagna e l’Auser e la Claudio Colombo per l'oncologia all'ospedale di Vimercate.

Tutta Ornago piange l’80enne Vincenzo Stucchi. L’uomo è venuto a mancare nella giornata di domenica 1 dicembre, lasciando un grande vuoto tra le tante persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Ornaghese doc, Stucchi poco più che maggiorenne aveva iniziato a lavorare a Milano come manutentore meccanico ed elettrico, dopodichè si era spostato a lavorare vicino a casa come responsabile di produzione nell’International Paper proprio ad Ornago. Da giovane aveva poi conosciuto quella che da lì a poco sarebbe diventata la moglie, Anna Maria Villa, con la quale è convolato a nozze nel ‘70. Dal loro matrimonio è nato poi il figlio Oscar.

Col passare degli anni ha poi cambiato sport, spostandosi dalle rotelle alla palla a spicchi e diventando il cronometrista della squadra.

«Al tavolo durante le partite non mancava mai - prosegue il figlio - In parallelo si era dedicato anche all’associazione La Giovane Montagna, con la quale collaborava per organizzare attività, gare sportive e gite. Una volta andato in pensione poi, non riuscendo a stare con le mani in mano, aveva iniziato a collaborare anche con Auser, dove si occupava come autista di trasportare le persone che ne avevano bisogno».