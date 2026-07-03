Ornago Summer Fest fa il pieno di gente e di divertimento

Cinque giorni di musica, sport, spettacoli e iniziative per tutte le età: il festival organizzato da The BarlaFus chiude con numeri da record e guarda già all’edizione 2027.

Si è conclusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2026 dell’Ornago Summer Fest che per cinque giorni ha animato l’area del centro sportivo di Ornago trasformandola in un grande spazio dedicato alla musica e allo sport dal 17 al 21 giugno. Oltre 5mila persone hanno preso parte alla manifestazione, confermando la crescita di un evento che anno dopo anno sta diventando un punto di riferimento per il territorio.

Un festival cresciuto sotto ogni aspetto

L’evento è stato organizzato da The BarlaFus, realtà associativa nata dalla collaborazione tra Sport Gate, DanzaPassion SSD, AVIS Ornago e GS Nino Ronco. Alla guida dell’organizzazione Valter Ronco, ideatore e coordinatore della manifestazione, affiancato da Nikolas Pezzoni, presidente di Sport Gate, Paulina Tasovac, presidente di DanzaPassion e direttrice artistica dello Show Fuxia, Elisa Formenti come stage manager e coordinatrice artistica, Elisa Medda al coordinamento dei chiringuiti e Stefano Formenti per la gestione informatica.

“L’obiettivo della manifestazione è stato quello di restituire al territorio momenti di aggregazione autentica attraverso eventi e spettacoli completamente gratuiti, creando uno spazio aperto a tutte le generazioni – ha spiegato Valter Ronco – Quest’anno il festival è cresciuto sotto ogni aspetto: cinque giorni di programmazione, nuove aree coperte, spazi dedicati allo sport, punti ristoro ampliati e soprattutto una grande novità particolarmente apprezzata dalle famiglie, l’area bimbi sicura, realizzata in collaborazione con Stefania Ronco e Fiabe in Viaggio con gonfiabili, attività e laboratori dedicati ai più piccoli”.

Cinque giorni di musica e spettacolo e sport

Il festival si è aperto mercoledì 17 giugno con il concerto dei Mai Dire Goku che hanno fatto cantare grandi e piccoli sulle sigle dei cartoni animati degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Giovedì e venerdì il palco ha ospitato i tributi a Ligabue, Vasco Rossi e Guns N’ Roses, regalando al pubblico due serate all’insegna del rock italiano e internazionale. Il momento clou è arrivato sabato sera con l’attesissima esibizione dei Gem Boy. La band ha richiamato un pubblico numerosissimo grazie alle sue celebri parodie musicali, prima di lasciare spazio al dj set di musica elettronica firmato BigFamily, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Grande partecipazione anche alle iniziative sportive. Sabato il torneo di basket 3 contro 3 “Notti Minors”, coordinato da Luca Raspaolo, ha coinvolto atleti e atlete delle categorie Under e Senior. Durante il torneo, grazie alla collaborazione con Nike e l’Associazione Slum Dunk ODV, è stata promossa anche una raccolta di abbigliamento sportivo destinato ai progetti solidali dell’associazione. Domenica è stata invece la volta dello Splash Volley misto, organizzato da Selena, che ha animato il campo in un clima di divertimento e condivisione.

Urban culture e danza per il gran finale

Nel pomeriggio di domenica spazio anche alla Summer Slam Battle, competizione dedicata alla cultura urban che ha portato a Ornago alcuni dei migliori talenti della scena hip hop nazionale. I ballerini si sono sfidati nelle categorie Popping 1vs1 e Mixed Style 2vs2 davanti a una giuria, un host e un DJ di rilievo nazionale. La giornata conclusiva è stata arricchita anche dalla realizzazione di graffiti e opere artistiche dal vivo. A chiudere la manifestazione è stato lo Show Fuxia, organizzato da Universo Fuxia e DanzaPassion. Sul palco si sono alternati circa sessanta ballerini che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le hit dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Coreografie e il gran finale dedicato ai balli di gruppo hanno trasformato l’arena in una grande festa collettiva.

Oltre 300 persone dietro il successo dell’evento

Dietro le quinte hanno lavorato oltre 300 persone tra performer, tecnici, collaboratori e volontari, contribuendo alla riuscita di una manifestazione che ha coinvolto l’intero paese. L’organizzazione ha rivolto un ringraziamento ai numerosi sponsor che hanno sostenuto economicamente e materialmente l’iniziativa, al presidente di AVIS Ornago Stefano Redaelli per la presenza costante durante tutta la manifestazione, ad Alessandro Esposito e Sergio Sgnaolin. Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto a tutti e al Comune di Ornago per il patrocinio e la collaborazione garantita durante tutte le fasi organizzative.

Lo sguardo è già rivolto al 2027

Archiviata un’edizione da record, The BarlaFus è già al lavoro sulla prossima edizione. L’obiettivo sarà continuare a crescere coinvolgendo sempre di più il territorio e mantenendo vivo lo spirito che da sempre caratterizza l’Ornago Summer Fest. Anche il presidente dell’Associazione ha voluto esprimere il proprio ringraziamento:

“Un grazie speciale va a tutti i nostri BarlaVolontari che hanno lavorato con temperature proibitive e sotto pressione senza mai perdere il sorriso. Ringrazio la Giunta comunale e gli assessori che ci hanno sostenuto nella realizzazione di questo sogno, tutti i partecipanti, i partner e collaboratori che hanno condiviso tempo”.

L’appuntamento è già fissato: Ornago Summer Fest tornerà nel 2027 con l’obiettivo di superare ancora una volta i risultati raggiunti quest’anno.

Le immagini della festa