Orti urbani: aperto il bando per l’assegnazione di 38 lotti

L’Amministrazione Comunale di Giussano ha aperto un bando per l’assegnazione di 38 orti

comunali in Piazzale Cattaneo, nei pressi del Piazzale del mercato. Le concessioni saranno biennali, per partecipare è necessario essere in regola con tasse e tariffe.

38 lotti a disposizione

Trentotto orti comunali sono a disposizione di anziani, famiglie, giovani e associazioni. L’Amministrazione comunale ha aperto un bando per l’assegnazione. Ci sarà tempo fino a martedì 2 aprile (alle 12) per presentare le domanda per la formazione di nuove graduatorie.

La domanda dovranno essere inviate presso l’Ufficio Protocollo del Comune oppure all’indirizzo

protocollo@pec.comune.giussano.mb.it Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del comune.

Orti per anziani, giovani, famiglie e associazioni

Lo spazio degli orti urbani è costituito da 38 lotti coltivabili e da uno spazio comune attrezzato con

una casetta in legno per il deposito degli attrezzi e contenitori per il compostaggio.

Ventisette orti saranno destinati ad “orti sociali” (riservati a over 55), cinque ad “orti per

famiglie” (riservati a under 55 con almeno un figlio nel nucleo familiare), quattro ad “orti per giovani” (riservati a persone con età compresa fra 18 e 30 anni) e due ad “orti per associazioni” (con proposta progettuale avente finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali).

Per partecipare è necessario essere in regola con le tasse

Non saranno accettate le domande di assegnatari che abbiano al momento dell’emissione del

bando sospesi economici con il Comune per il mancato pagamento di tasse, sanzioni (ad esempio per infrazioni al codice della strada), affitti, mensa scolastica o trasporto scolastico.

In vista della realizzazione dello spazio Polifunzionale adiacente, è stato garantito un percorso

pedonale di accesso in sicurezza agli ortisti e quindi è garantita la fruizione degli orti urbani.

Concessione della durata di due anni

Il bando prevede una durata biennale della concessione, rinnovabile per un successivo biennio

qualora si riscontri la mancanza di sostanziali interferenze con le attività dello spazio Polifunzionale. Agli assegnatari è richiesto il versamento anticipato del canone concessorio, pari

per l’intero biennio a 100 euro. È prevista l’esclusione dalla partecipazione al bando dei precedenti concessionari che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel contratto non lasciando il lotto di competenza “libero e sgombro”, e il riconoscimento di una premialità a coloro i quali abbiano dimostrato di aver rispettato le regole di corretta conduzione e riconsegna dell’orto.

Occasione per stare all'aria aperta

Il progetto ha una particolare valenza sociale.