“Ringrazio il mio meraviglioso marito, con quei capelli stupendi... essere la tua compagna è il più grande onore della mia vita".

Dal palco degli Oscar 2025 una incredula Zoe Saldana, che si è appena aggiudicata la famosa statuetta come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Emilia Perez, guarda il marito, Marco Perego, seduto in platea, altrettanto commosso e felice per il meraviglioso riconoscimento assegnato alla moglie. E a lui dedica parole uniche.

Oscar 2025, la dedica di Zoe Saldana al marito vimercatese Marco Perego

Marco Perego, artista di professione, vive da diversi anni a Los Angeles con la moglie, attrice di fama internazionale, e i suoi tre figli.

Ma in Brianza è una conoscenza di vecchia data. Classe 1979, Perego è nato e cresciuto infatti a Vimercate da una famiglia già conosciuta in città per aver avuto per anni una gelateria in via Garibaldi, all'angolo con via Grandi, nello stabile dove abitavano.

Perego cresce in terra brianzola e abbandona presto la carriera da calciatore per dedicarsi alla sua vera passione, l'arte, che diventerà la sua professione.

Amico di Lapo Elkann e della famiglia Moratti, incontra Zoe nel 2013, nel corso di uno dei suoi tanti viaggi oltreoceano. La bella attrice ai tempi era già famosa per il ruolo interpretato ne "I pirati dei Caraibi" insieme a Johnny Depp e ancora prima per l'interpretazione in "Avatar".

Un amore a prima vista il loro. Che li porterà a sposarsi poco tempo dopo.

Il discorso

Un amore forte e saldo ancora oggi, arricchito dalla presenza dei loro tre figli, come sottolineato dalla stessa attrice nel suo discorso sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

In un momento cruciale della carriera come quello della premiazione agli Oscar, Zoe Saldana ha pubblicamente ringraziato il marito, ma ha anche reso omaggio alla sua famiglia di orgini domenicane, e a tutti coloro che l'hanno sostenuta e incoraggiata nella vita e nella sua carriera, che tocca oggi uno dei traguardi più importanti.

