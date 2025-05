Ospedale di Seregno, tutto quello che c'è da sapere sulla riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

ASST Brianza informa che, a seguito di valutazioni tecniche riguardanti la sicurezza e l’integrità strutturale degli spazi dell’Ospedale di Seregno è necessario predisporre lo spostamento dei servizi erogati nella struttura. Tale decisione, condivisa da ASST e ATS Brianza, ha come obiettivo prioritario garantire la continuità dell’assistenza ai cittadini senza interruzioni, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e di qualità delle cure.

Ospedale di Seregno, tutto quello che c'è da sapere su riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

Nello specifico, entro il 10 maggio i pazienti e il personale del reparto di Neuroriabilitazione verranno indirizzati presso i Presidi Ospedalieri di Desio e di Vimercate, individuati come sedi idonee per proseguire le attività senza soluzione di continuità.

In vista dei lavori programmati che coinvolgono il Padiglione Trabattoni ma che dai rilievi potrebbero provocare vibrazioni anche al Padiglione Ronzoni, con conseguente peggioramento della sicurezza, sono inoltre in corso di definizione, grazie a un impegno congiunto di ASST Brianza, ATS Brianza, Regione Lombardia e Comune di Seregno, le nuove collocazioni per i servizi della Casa di Comunità, della Radiologia e del Punto Prelievi.

L’obiettivo - chiarisce Asst - è quello di individuare al più presto soluzioni adeguate che garantiscano l’accessibilità per l’utenza. La situazione della struttura di Seregno è costantemente sotto controllo attraverso sistemi di monitoraggio che ASST Brianza ha già provveduto ad allestire e attivare.

Questo spostamento - conclude l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - è pensato anche in un'ottica di rinnovamento e adeguamento e rappresenta una fase prevista all'interno di un percorso più ampio volto a rafforzare la qualità dell'assistenza sanitaria, in particolare a Seregno. Tutte le soluzioni alternative (sia quelle predisposte sia quelle in corso di definizione) hanno visto Regione Lombardia e Comune di Seregno operare in un'ottica di costante collaborazione istituzionale. L'obiettivo è garantire la migliore continuità dei servizi durante questo che è solo un periodo di transizione.