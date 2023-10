Osterie d'Italia 2024: c'è una "Chiocciola" anche in Brianza

É stato presentato nella mattinata di ieri, lunedì 23 ottobre 2023, a Milano al Teatro Elfo Puccini il volume "Osterie d'Italia 2024" nel quale sono state selezionati ristoranti, enoteche con cucina e agriturismi che promuovono la tradizione enogastronomica italiana. Sono stati premiati con il prestigioso riconoscimento della "Chiocciola" (il massimo riconoscimento della guida realizzata da Slow Food) i locali che hanno dimostrato maggiore aderenza al territorio, selezione attenta delle materie prime e culto dell’ospitalità. Tra questi c'è anche una "Chiocciola" brianzola.

Le migliori "Osterie d'Italia 2024"

Per l'edizione 2024, la 34esima da quando è stata istituita la guida, sono stati segnalati 1752 locali tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti. 311 indirizzi sono state premiate con la Chioccola, massimo riconoscimento per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. Sedici, invece, sono stati gli inserti dedicati a realtà la cui offerta e impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale, rintracciabili esclusivamente nella regione di appartenenza.

C'è una Chiocciola anche in Brianza

Tra i locali premiati con la Chicciola c'è anche il ristorante La Piana sito a Carate Brianza. Ma l'elenco dei premiati è davvero lungo. In totale sono 23 le Chiocciole in Lombardia: