In libreria dal 16 ottobre, la trentacinquesima edizione della guida "Osterie d'Italia" a cura di Slow Food, che recensisce più di 1900 locali segnalati per la cucina territoriale, la selezione degli ingredienti e l’accoglienza genuina. Tra i locali premiati con il massimo riconoscimento, la Chiocciola appunto, c'è anche un ristorante brianzolo...

Osterie d'Italia 2025, la Chioccola di Slow Food arriva anche in Brianza

La trentacinquesima edizione di Osterie d'Italia racconta, come ormai da tradizione, la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 250 collaboratori sparsi in tutta Italia, una rete fitta e capillare di appassionati che visitano in anonimato tantissimi locali.

Sono 1917 i locali segnalati nell’edizione 2025: accanto alle osterie, ai ristoranti, alle enoteche con cucina e agli agriturismi, c’è una novità.

Quest’anno infatti si è voluta inaugurare una sezione chiamata Locali Quotidiani, che raggruppa tutte quelle tipologie ristorative alternative come pastifici, pub, enoteche e gastronomie le cui caratteristiche, in primis l’attenzione e l’aderenza al territorio, la selezione di materie prime e un particolare stile di accoglienza attento alla convivialità, rientrano a tutti gli effetti nell’idea di osteria così come raccontata da Osterie d’Italia. Questa nuova sezione, che si trova in fondo alla guida, ha largamente contribuito al numero di nuovi indirizzi inseriti nella guida poiché da soli i Locali Quotidiani sono 134, che andando a sommarsi a tutte le altre novità fa lievitare a 460 i nuovi ingressi, a testimonianza di un settore che continua a crescere e rinnovarsi.

E' La Piana

Dei 1917 locali segnalati nella guida, sono 324 i locali premiati con il massimo riconoscimento della Chiocciola, assegnato alle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. Una delle Chiocciole è arrivata anche in Brianza: premiata infatti con il massimo riconoscimento il ristorante La Piana di Carate Brianza.

Ma in Lombardia sono diversi i locali che hanno ricevuto la celebre Chiocciola:

Visconti – Ambivere (BG)

Le Frise – Artogne (BS)

Locanda degli Artisti – Cappella de’ Picenardi (CR)

Hostaria Viola – Castiglione delle Stiviere (MN)

Tamì – Collio (BS)

Finil del Pret – Comezzano-Cizzago (BS)

Da Sapì – Esine (BS)

Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI)

Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (BS)

Caffè la Crepa – Isola Dovarese (CR)

Trattoria delle Miniere – Lenna (BG)

Al Resù – Lozio (BS)

Sali e Tabacchi - Mandello del Lario (LC)

Trattoria del Nuovo Macello – Milano (MI)

Trippa – Milano (MI)

Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina – Mortara (PV)

Trattoria dell’Alba – Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)

Polisena l’Altro Agriturismo – Pontida (BG)

Via Vai – Ripalta Cremasca (CR)

Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Osteria del Campanile – Torrazza Coste (PV)

Guardando alle altre regioni, quelle con più osterie segnalate sono il Piemonte (178), e subito dietro Campania (172) e Toscana (164), con un trend abbastanza simile nel numero delle Chiocciole che vede la Campania con 39 locali chiocciolati, il Piemonte con 29 e la Toscana con 27.

Prosegue inoltre la segnalazione di quelle realtà gastronomiche regionali uniche raccolte negli inserti, che si individuano facilmente nella Guida grazie alle pagine rosa in cui sono raccolte, al termine di ogni sezione regionale: accanto alle piadinerie romagnole, i fornelli pugliesi, i farinotti liguri e tanti altri, nella trentacinquesima edizione fa il suo ingresso l’inserto delle migliori pizze al padellino a Torino.

(nella foto di copertina le Chiocciole della Lombardia)