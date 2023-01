Otto incontri contro le truffe agli anziani

Per cercare di prevenire l'odioso reato delle truffe agli anziani, l'Amministrazione di Desio ha programmato otto incontri per la sicurezza degli ultra 65enni (e non solo): il primo appuntamento il 29 dicembre

Un contributo contro le truffe agli anziani

Al Comune di Desio è stato assegnato un contributo regionale di oltre 7mila euro per prevenire le truffe agli anziani. Scopo dell’iniziativa è promuovere interventi volti a evitare e contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode, con mirate azioni formative, informative e culturali.

“La popolazione ultra 65 enne si conferma come la categoria maggiormente esposta a raggiri – spiega il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Andrea Villa - È fondamentale che i cittadini non più così giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia, segnalando ogni situazione a rischio di truffa, anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce. La nostra comunicazione sarà attenta e capillare verso i cittadini, in particolare gli anziani, sulle molteplici e variegate modalità con le quali vengono realizzati inganni nei loro confronti, in modo da costruire e alimentare un sistema di autodifesa che renda più incisiva ed efficace anche l’azione delle Forze dell’Ordine”.

Il progetto

Il progetto intitolato “Prevenzione Truffe agli Anziani” prevede otto incontri, di cui il primo avrà luogo giovedì 29 dicembre alle 14.30 al Centro Anziani ‘Il Girasole’, da realizzare entro fine ottobre 2023, che saranno tenuti in presenza da agenti della Polizia Locale e personale dei servizi sociali, per fornire agli stessi informazioni su come prevenire una possibile truffa o su come gestire un raggiro avvenuto.

Gli appuntamenti avranno una durata di circa due ore ciascuno volti a prevenire e contrastare i reati che colpiscono gli anziani. Tanti gli argomenti sul tavolo: consigli utili per non farsi raggirare; difendersi da truffe e raggiri è possibile; parlarne per sentirsi meglio; l’apparenza inganna: l’aspetto del truffatore; le truffe in abitazione: i casi più ricorrenti; alcune precauzioni; le truffe in strada: i casi più ricorrenti; alcune precauzioni; lo sportello antitruffa; il supporto psicologico e legale.