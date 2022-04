La mostra sul Sommo poeta

I ragazzi del Majorana di Cesano Maderno propongono un viaggio tra la ricchezza storico artistica e paesaggistica del nostro Paese.

Si chiama "L'Italia di Dante", Dante Alighieri, la mostra realizzata dall'istituto di istruzione superiore Majorana di Cesano Maderno.

Otto itinerari per (ri)scoprire l'Italia con Dante Alighieri

La cultura è un mezzo potente per rilanciare la bellezza dell’Italia, in particolare dopo due anni di lockdown e limitazioni dovute alla pandemia. Lo hanno dimostrato le due classi quarte dello Scientifico scienze applicate (Bls) e dell’Artistico (Aig) del liceo Majorana con la mostra "L’Italia di Dante", che propone otto diversi itinerari tra la ricchezza storico artistica e paesaggistica del nostro Paese.

"Dante va in montagna"

L’inaugurazione, nella sede del Cai di Paderno Dugnano, alla presenza della dirigente scolastica Alberta Liuzzo, è stata inserita nella serata "Dante va in montagna: una lettura della Commedia scarponi ai piedi" condotta da Antonio Oleari, professore di Lettere al Majorana oltre che giornalista e scrittore, e dalla presidente del circolo del Cai, Valeria Cislaghi. Il progetto dei ragazzi, che rientra nelle iniziative per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, è frutto del Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto). Durato due anni e dedicato proprio a Dante Alighieri e alla Commedia, è stato coordinato da Oleari e dalla collega Enza Clapis.

Nella Commedia una mappa poetica dell'Italia

"Attraverso l’esilio, Dante Alighieri ha conosciuto la fatica del cammino e ha girato l’Italia in lungo e in largo restituendone, nella Commedia, una mappa poetica, dipingendo montagne, salite e vallate con la penna del poeta ma anche dell’esploratore - spiega Oleari - I ragazzi hanno raccolto luoghi, monumenti, angoli segreti dove rivivono i versi del Sommo poeta e li hanno accompagnati da contenuti online, accessibili tramite apposito codice a barre con indicazioni per il viaggio, playlist di brani, filmati e immagini". Tra i luoghi degli itinerari: Mantova, Verona, Firenze, i borghi dell'Appennino Toscano e delle Marche, Genova, la Sardegna, Roma, Napoli, la Romagna. La mostra è visitabile fino a fine aprile; la sede dei Cai è in via Delle Rose.