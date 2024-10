Ottobre mese della prevenzione, a Lesmo donato un ecografo per l'ambulatorio comunale

Nell’ambito delle iniziative nazionali dedicate alla prevenzione del tumore al seno, conosciute come Ottobre Rosa, l’Amministrazione Comunale di Lesmo desidera evidenziare il prezioso supporto fornito da Samsung Electronics Italia che ha donato per l'ambulatorio comunale un ecografo di ultima generazione.

Grazie al contributo di Samsung, è stata inoltre realizzata la rassegna "Prevenire è Vivere", che offre sedute di ecografie mammarie presso l’ambulatorio comunale in Via Manzoni 14 a Lesmo. Questa iniziativa mira a promuovere la diagnosi precoce e a sensibilizzare la comunità riguardo alle opportunità di prevenzione.

“Siamo orgogliosi di sostenere il Comune di Lesmo in questa lodevole iniziativa, mettendo a disposizione la nostra tecnologia all'avanguardia per favorire la prevenzione clinica,” ha dichiarato Dario Guido, Vicepresidente della Health & Medical Equipment Division di Samsung Electronics Italia. “Utilizzeremo i nostri ecografi di ultima generazione per offrire screening gratuiti alle cittadine che parteciperanno al progetto. La prevenzione è fondamentale per la salute e il benessere delle persone, e siamo lieti di poter contribuire concretamente a questa causa. L’innovazione in ambito medico è nel nostro DNA: sviluppare tecnologie che supportino il personale sanitario nel fornire diagnosi sempre più accurate e affidabili è la nostra priorità. Oggi, mettiamo a disposizione della comunità di Lesmo la nostra esperienza e le nostre soluzioni più innovative.”

La Sindaca Sara Dossola ha aggiunto: “A nome di tutta la comunità di Lesmo, desidero esprimere un sentito ringraziamento a Samsung per il suo supporto in occasione di eventi così significativi nella lotta alla prevenzione del tumore al seno. Siamo grati per la generosa donazione di un ecografo di ultima generazione, che rappresenta un importante passo per la salute e il benessere dei nostri cittadini, offrendo strumenti preziosi per la diagnosi e la cura.”