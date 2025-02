Uno spettacolo che fa bene al cuore. Venerdì sera 21 febbraio 20025, alle ore 21 al Teatro San Luigi di Concorezzo è in programma lo spettacolo “Oz delle galassie”.

Un’occasione speciale per fare del bene. Lo spettacolo è proposto da due associazioni del territorio: "Amici&Voci" e "Associazione Claudio Colombo" che da 25 anni aiutano chi ha bisogno, in missione e presso il reparto di oncologia dell’ospedale di Vimercate.

Lo spettacolo

Attraverso una scenografia essenziale e avvolti da musiche e canzoni rivisitate (coro di 40 voci), ci lasceremo trasportare in un mondo distopico, dove, a causa di un evento catastrofico verificatosi sulla Terra, la protagonista principale, Eudaimonia, si ritrova catapultata nella Galassia di Oz; ha perso la sua piccola Dorothy e, nell'impatto, ha ucciso senza volerlo la malvagia Sovrana d'Oriente.

Attraverso formule potentissime, oggetti magici e incontri improbabili, la protagonista proseguirà il suo cammino in cui piano piano verrà affiancata da altri personaggi, ognuno alla ricerca di qualcosa che ancora non trova; compiuta la missione, le quattro protagoniste riusciranno ad incontrare Oz in persona, ma finiranno per scoprire l'amara verità...

Il viaggio dei nostri personaggi, è poi il viaggio di ognuno di noi nel Tempo attuale che abbiamo a disposizione: ma solo superando le chiusure in noi stessi si può davvero tornare ad abitare il nostro Mondo, tornare a risentirci a casa, qualsiasi sia il luogo dove siamo.

E' possibile acquista re i biglietti telefonando al numero 3407333687