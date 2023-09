Padel, in primavera arrivano i campi anche a Veduggio

Due anni fa la realizzazione di un campo da padel al centro sportivo di Veduggio con Colzano era tra i desiderata dell’Esecutivo Dittonghi. La prossima primavera diverrà realtà: quattro aree da gioco, con relativi spogliatoi, troveranno posto su una porzione dell’impianto di via Dell’Atleta di 2 mila e 108 metri quadrati, adiacente il campo da basket.

Scelto il gestore

Settimana l’altra, infatti, è stata scelta la società a cui affidare realizzazione e gestione dei campi. Due quelle che avevano risposto alla manifestazione di interesse pubblicata a marzo dal Comune; ambedue le proposte progettuali sono state giudicate adeguate dalla Giunta sul lato tecnico, a far propendere per una - arrivata da un’associazione sportiva milanese - sono state le maggiori garanzie sul lato economico e finanziario dell’operazione.

Il cronoprogramma prevede la definizione, in tandem con gli uffici comunali, del piano economico dell’intervento e delle caratteristiche tecniche del progetto. Quest’ultimo sarà poi portato sui tavoli del Consiglio comunale per riconoscerne l’interesse pubblico, probabilmente entro la fine di settembre.

«I lavori richiederanno circa 7-8 mesi - ha spiegato l’assessore allo Sport e vicesindaco Augusto Degli Agosti - Il cantiere dovrebbe quindi concludersi in primavera».

Andando ad ampliare così l’offerta sportiva in paese con quello che è lo sport più in voga del momento, il padel: simile al tennis, si gioca a coppie all’interno di un rettangolo chiuso ai quattro lati.

Senza costi per il Comune

Il tutto «senza costi a carico delle casse comunali», come sottolineato da Degli Agosti. L’Amministrazione concederà gratuitamente il diritto di superficie sull’area, secondo quanto previsto dalla legge in materia, fino a quando la società rientrerà dell’investimento. «Non meno di quindici anni», ha specificato il vicesindaco. L’esatta tempistica sarà fissata una volta presentato il quadro economico definitivo.

Non è l’unica notizia che riguarda l’impianto di via Dell’Atleta. Nei prossimi giorni saranno assegnati anche i tre campi da tennis per i prossimi tre anni (rinnovabili per egual periodo). Una novità rispetto al passato che tradizionalmente vedeva la gestione nelle mani del Comune.