Padre di tre bimbi, è diventato diacono

Vimercate

La bella storia di Federico Ripamonti, 44 anni, di Oreno.

Una famiglia, la sua, che da domenica scorsa è allargata a tutta la comunità di Vimercate.

Una scelta forte e carica di significato quella fatta da Federico Ripamonti, 44 anni, di Oreno di Vimercate, ordinato sabato scorso, 6 novembre, diacono nel Duomo di Milano dall'arcivescovo Mario Delpini.

La famiglia

Domenica la sua prima messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Oreno, accanto il responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora. In prima fila, tra gli altri la moglie Isabella e i tre figli Arianna, Giovanni e Benedetta.

Chi è Federico

Cresciuto nell’ambiente oratoriano, il 44enne ha mantenuto il servizio comunitario negli anni come riferimento per la Caritas giovani e successivamente anche come direttore dell’oratorio di Oreno. Intanto, il lavoro come educatore presso una comunità di disabili e il progetto famigliare; nel 2018 l’inizio del cammino diaconale

La destinazione

Ufficializzata anche la destinazione: il servizio nella parrocchia di Ruginello, accanto a don Luigi Stucchi, e nella Caritas comunitaria e decanale.

Sul Giornale di Vimercate in edicola un ampio servizio con le fotografie dell'ordinazione e della festa.