Padre Emmanuel lascia la Casa dei Saveriani, sabato la Messa di saluto

Il rettore dei Padri Saveriani, Emmanuel Adili Mwassa, lascerà la casa di via don Milani, a Desio, dopo sei anni, per proseguire la missione saveriana a Parma.

Padre Emmanuel lascia Desio, sabato la Messa di saluto

Padre Emmanuel lascerà la comunità di Desio e saluterà tutti quelli che vogliono partecipare, durante la Messa di sabato 28 agosto alle 18.45. "La terra di Pio XI è speciale per tanti motivi - ha detto padre Emmanuel - È una città 'incrocio pacifico' di culture e religioni diverse. I desiani sono un popolo accogliente e attento. A Desio mi sono sentito accolto e amato. A 37 anni sono diventato rettore di Desio e ho ricevuto tanti gesti di bontà, di tenerezza e di disponibilità da parte di tante persone disposte a dare una mano alla comunità dei missionari".

Tra Desio e Padre Emmanuel si è creato un legame speciale

Con la città di Desio si è creato un legame speciale: "Mi ha colpito molto come mi vogliono bene - ha evidenziato - Nel mio percorso ho incontrato tanti giovani, alle scuole elementari, alle scuole medie e altrove, grazie a tutti loro ho visto una finestra di speranza per il futuro dell’Italia". A Parma farà parte dell’equipe di educatori ed insegnanti nello studentato teologico saveriano per l’Europa.