Padre Ferruccio Brambillasca torna nel "suo" Giappone

Missionario

Il religioso, a lungo alla guida del Pime, riparte alla volta dell'amata terra del Sol Levante, dove era già stato in passato.

Torna alle origini, dall’altra parte del mondo, nel suo amato Giappone.

Padre Ferruccio, missionario sulle orme del beato Clemente

Novità in vista per padre Ferruccio Brambillasca, sacerdote missionario di Agrate Brianza, considerato l’erede spirituale e sul campo del beato padre Clemente Vismara (per una vita in missione in Myanmar).

Per 12 anni alla guida del Pime

Classe 1964, è stato alla guida del Pime, il Pontificio istituto per le missioni estere, di cui è stato superiore generale dal 2013 fino a poche settimane fa. Ora l’ulteriore novità, con il via libera di Papa Leone XIV. In sostanza padre Ferruccio ha chiesto e ottenuto di tornare dove la sua esperienza da missionario era incominciata.

Torna in Giappone dove era già stato missionario per 13 anni

Entrato in seminario a 18 anni ed ordinato sacerdote a 24, il religioso, agratese doc, dopo alcuni anni con il ruolo di formatore dei futuri preti, era stato prima destinato in India e poi, nel 1998, l’esperienza più forte, in Giappone, era rimasto per ben 13 anni (vivendo in prima linea anche le tragedie delle tsunami del 2011 e dell’incidente nucleare di Fukushima), fino a a quando, l’allora appena insediato Papa Francesco lo aveva richiamato a Roma per assegnargli l’incarico di responsabile di tutti i missionari cattolici nel mondo. Pontefice che successivamente lo aveva anche nominato componente del Dicastero per l’evangelizzazione, chiedendogli di occuparsi in particolare delle nuove Chiese nel mondo. Tema che padre Ferruccio ben conosce anche e soprattutto all’esperienza maturata in Giappone dove era stato alla guida di comunità con pochissimi cristiani.

Dove il religioso agratese ha sempre detto di aver lasciato una parte grande del suo cuore e dove ora, come detto, si prepara a tornare coronando il suo sogno.