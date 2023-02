Padre Paolo Andreolli, ex animatore missionario a Desio, diventa vescovo

Una bella notizia per la comunità dei Saveriani di Desio: padre Paolo Andreolli ex-animatore missionario è stato nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi Metropolitana di Belém do Pará (Brasile).

Padre Paolo è oggi promotore vocazionale a Belém. Il saveriano ha passato sette anni anche in città, come animatore missionario.

"Paolo è un uomo mite, saggio, tenace che sa ascoltare gli altri. Per noi è stata una grande sorpresa la sua nomina, perché è una persona molto semplice, a contatto con la vita di tutti i giorni del popolo e vicino in particolare ai giovani. Sicuramente per lui sarà tutto nuovo. So che è molto amato in Brasile e tra noi confratelli saveriani".

A raccontarlo è padre Sante Gatto, lissonese d’origine, suo compagno di formazione a Parma:

"Siamo stati ordinati nel 2000 insieme. Io subito dopo mi sono trasferito nel sud del Brasile, lui nel 2007, dopo essere stato a Desio, è stato mandato in missione nel nord del Brasile dove ci siamo visti nel 2008. Siamo sempre stati dei fratelli e ci siamo sempre aiutati e rispettati molto anche a distanza".

A Desio è stato dal 2000 al 2007

Andreolli è nato il 16 dicembre 1972 a Noventa Vicentina. Ha compiuto gli studi seminaristici di filosofia e teologia nel seminario vescovile di Reggio Emilia. Ha emesso i primi voti il 21 agosto 1994 e il 5 marzo 2000 la professione perpetua nei missionari saveriani. Andreolli il 17 settembre 2000 è stato ordinato sacerdote a TucumaIl. Ha svolto incarichi come animatore missionario e vocazionale a Desio (2000-2007), è stato vicario parrocchiale di São Félix do Xingu in Brasile (2007-2017) di Nossa Senhora Aparecida de Tucumã e successivamente parroco di questa comunità (2013-2017). La nomina è stata per tutti i fedeli che lo hanno conosciuto motivo di gioia.