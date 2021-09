Paina diventa sempre più bella: spunta un nuovo murales

La frazione si arricchisce di un'altra opera d'arte, firmata dagli artisti del gruppo Artinsieme. Continua infatti il progetto «laboratorio Paina» promosso dall'architetto Gianluca Cappellini e dagli artisti Raffaele Francomano e Cesare Canali.

Street art in via 4 Novembre

Gli artisti si sono messi all’opera nelle scorse settimane e hanno realizzato un murales che ritrae una splendida scena di vita rurale, stralcio del nostro passato.

Sul muro giallo di via 4 Novembre è stata rappresentata una donna con una grande gerla sulle spalle e una gallina accanto.

Dopo la scena del tram, riprodotta l’anno scorso, sempre in via 4 Novembre, grazie alla volontà della famiglia Barni che ha riportato in frazione il «tranvai», nuovamente il gruppo Arteinsieme si è riunito per una nuova opera.

L'artista

«Questo è il terzo murales che realizziamo nel territorio di Paina, parte di una serie che rientrano nel progetto "laboratorio Paina" - ha spiegato Francomano - il murales è stato commissionato dal Giuseppe Villa e realizzato da me e Cesare Canali con la supervisione di Enrico Galbiati. Rappresenta una gigante sfera gialla come sfondo ad una giovane contadina con la gerla e un gallo e sulla parte alta un piccolo falco pellegrino in volo, voluto dal committente che è amante di questi animali».