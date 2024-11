Paina saluta la storica maestra Rita: per 40 anni aveva insegnato alle elementari

Cordoglio a Paina di Giussano per la scomparsa dell’insegnante Rita Binda, 73 anni, che per quarant’anni ha lavorato alla scuola primaria della frazione; grande appassionata di lettura era impegnata anche nel volontariato e in chiesa.

Ha insegnato per 40 anni

Ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento la storica maestra Rita Binda, 73 anni di Paina, scomparsa pochi giorni fa in frazione. Grande il cordoglio da parte di molti che l'hanno conosciuta e apprezzata tra i banchi di scuola, alla primaria Ada Negri, per quarant’anni.

L'insegnante che non era sposata, viveva insieme al fratello Mario in via Statuto e da qualche tempo aveva diversi problemi di salute.

Punto di riferimento per diverse generazioni di painesi

Riservata ma sempre attenta ai suoi alunni è stata un’educatrice rigorosa, di quelle «vecchio stampo» lasciando un bel ricordo tra i tanti bambini che ha accolto nelle sue classi in 40 anni di servizio; era arrivata alla primaria nel 1970 e ha lavorato sempre nella stessa scuola, insegnando a diverse generazioni di painesi.

«Ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento e alla sua famiglia, si è occupata a lungo dei suoi genitori anziani e poi anche del fratello - ricorda una collega ormai in pensione - era sempre felice di incontrare i suoi ex alunni e quando la incontravano per strada le faceva sempre piacere essere riconosciuta e salutata. E' stata un punto di riferimento per molte famiglie».

Impegnata anche nel volontariato

Donna di grande cultura, appassionata di lettura era anche impegnata in parrocchia e nel volontariato.

«Era molto credente e lettrice in chiesa - ricorda il fratello - quando è andata in pensione si è impegnata nel volontariato. Faceva parte di un gruppo che raccoglieva giocattoli e vestitini per bambini, che poi andavano in diverse strutture per minori».

Molte le persone che hanno voluto salutarla sabato 2 novembre, tra cui molti ex alunni, partecipando ai funerali che si sono svolti sabato pomeriggio nella chiesa della frazione: la maestra era molto conosciuta da tante famiglie, ma anche la sua famiglia era nota a Paina. In passato i genitori avevano gestito un’osteria.