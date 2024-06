Paina si prepara a festeggiare don Michele

Sabato 8 giugno don Michele Ascari, di Paina di Giussano riceverà l’ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano e la frazione si prepara a festeggiarlo.

Gli amici dell'oratorio si preparano

C’è grande fermento in oratorio, a Paina, in vista dell’ordinazione sacerdotale di don Michele Ascari, 36 anni, cresciuto proprio in frazione, che l’8 giugno in Duomo a Milano, diventerà prete. Molti i giovani e ragazzi dell’oratorio che sono già all’opera per accogliere alla grande il novello prete.

I festeggiamenti e le celebrazioni

Sabato 8 giugno, insieme a familiari e amici di don Michele saranno in Duomo per assistere alla cerimonia presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini, in serata poi daranno vita al recital «Forza venite gente», realizzato nel salone polivalente dell’oratorio. Tutti invitati alla serata che inizierà alle 21. Le celebrazioni per don Michele, proseguiranno anche la domenica con un momento davvero molto importante: celebrerà la sua prima messa nella sua chiesa a Paina e a seguire si svolgerà un rinfresco e un pranzo in oratorio. Il 36 anni, laureato in architettura, molto conosciuto in frazione, così come tutta la sua famiglia, sarà protagonista nei prossimi giorni di giugno di diversi appuntamenti religiosi, ma anche di incontri con i suoi fedeli, da quelli più piccoli - celebrerà la messa ad esempio per i ragazzi degli oratori - a quelli più grandi con la messa a suffragio dei defunti che si terrà il 10 giugno al cimitero.

Festa anche per don Manuel

La comunità si prepara però anche a festeggiare un altro sacerdote, don Manuel Mazzucco, che è stato diacono negli ultimi anni nella comunità pastorale di San Paolo e anche lui, l’8 giugno, riceverà l’ordinazione presbiterale per poi celebrare, il 16 giugno, la sua prima messa nella chiesa di Santa Margherita a Paina. Don Manuel, 28 anni, originario di Milano, della Parrocchia di San Gottardo al Corso è arrivato a Giussano come diacono. Il don si è subito fatto apprezzare soprattutto tra i ragazzi dell’oratorio che lo festeggeranno dopo la sua prima messa, il 16 giugno, con un momento tutto speciale, proprio in oratorio.