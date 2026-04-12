Painese tra i protagonisti di «Emergente chef»

Lorenzo Colzani, di Paina di Giussano ha partecipato a “Emergenti chef”: è stato selezionato tra gli otto cuochi italiani per il concorso di cucina.

L’amore per la cucina nato in famiglia

La passione per la cucina l’ha eredita dalla mamma cuoca e grazie ai suoi insegnamenti, ma anche alla scuola alberghiera che ha frequentato a Carate, Lorenzo Colzani, 27 anni di Paina, ha intrapreso una importante carriera davanti ai fornelli.

Chef e pure sommelier ha lavorato presso ristoranti stellati, fatto esperienze all’estero e di recente ha anche partecipato al concorso «Emergente chef», mettendosi alla prova davanti ai fornelli con cuochi provenienti da tutta Italia.

La selezione e il concorso

«Dopo una selezione molto serrata, partita a giugno, sono finito nella rosa degli otto chef in finale suddivisi in due batterie da quattro – ha raccontato – purtroppo non ho vinto ma è stata comunque una bellissima esperienza e una grande occasione per mettermi al confronto con giovani emergenti chef selezionati da tutta Italia. Un’occasione di crescita professionale».

Finale in villa Reale con chef Cannavacciuolo

Dopo una prova a Bergamo, lunedì 30 marzo, martedì 31 si è svolta la finale a Villa Reale a Monza, che ha decretato il vincitore.

«A premiare c’era Antonino Cannavacciuolo, ma anche altri chef di grande bravura. Per me è stato comunque un onore essere nella rosa degli 8 finalisti. Ho presentato come volevo i miei quattro piatti, grazie anche all’aiuto del mio amico cuoco Simone Marelli. Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro».

Una bella parentesi per lo chef di Paina, che gli ha regalato un’ esperienza molto significativa e formativa ma che non l’ha distolto dai suoi impegni quotidiani in cucina al ristorante Retro bottega della macelleria Beccagli dove è sous chef.