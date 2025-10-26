Vince con un amico 50.000 euro al gioco in tv di Amadeus

Emozioni, divertimento e una bella vincita per Lorenzo Quaggio, meccanico di elicotteri, residente a Paina di Giussano: insieme ad un amico ha partecipato al game show «The cage» e hanno vinto 50.000 euro.

Gioca al game show The Cage

Cinquanta mila euro in gettoni d’oro e un’esperienza unica e molto divertente: è quanto si è portato a casa Lorenzo Quaggio, 31 anni da poco compiuti, dopo la partecipazione al gameshow di Amadeus in onda sul Nove. Il painese, meccanico di elicotteri per la Leonardo di Varese da oltre 10 anni, lunedì 13 ottobre è stato protagonista, insieme al suo amico Antonino Laboccetta di Carugo, 30 anni, della puntata del gioco serale «The Cage – Prendi e Scatta», un divertente format televisivo in onda tutti i giorni. Grazie alle abilità e velocità nelle risposte, i due giovani, sono stati i vincitori della serata e conquistato un bel bottino: 50632 euro.

I due amici hanno superato i tre round del gioco

La coppia di amici si è aggiudicata la sfida con l’altra coppia, superando i tre round del gioco: l’obiettivo è infatti quello di accumulare secondi, rispondendo ad una serie di domande mentre l’altro compagno di gioco, il “braccio”, usa quel tempo per entrare nella gabbia e raccogliere quanti più premi possibili prima che il tempo scada. Le squadre si alternano in questi ruoli per tre round, e la squadra con il montepremi più alto si gioca il round finale per vincere tutto e raggiungere la soglia di 50.000 euro.

Il racconto

«E’ stato divertentissimo – ha raccontato Lorenzo – seguivo il gioco da casa e mi piaceva molto, perchè è molto dinamico e giovane. Ho pensato quindi di partecipare: inizialmente volevo farlo con la mia ragazza, poi però ho coinvolto un mio amico, con il quale mi alleno e abbiamo inviato la richiesta. Ci hanno contattati per un provino e verso la fine di settembre siamo andati a registrare».

La soddisfazione

Un ‘esperienza molto coinvolgente che ha pienamente soddisfatto i due amici.