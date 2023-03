Palazzetto dello sport, nuovo gestore entro l'anno

Ci sarà un nuovo gestore del palazzetto dello sport in via Alighieri a Verano, entro la fine dell’anno. E saranno garantiti spazi per le realtà sportive locali.

Il Comune lavora al nuovo bando

L’Amministrazione comunale sta già lavorando al bando di gara per l'assegnazione del palazzetto dello sport ad un nuovo gestore. Il Comune fisserà quelli che sono i requisiti da inserire in quella che sarà la prossima convenzione. Tra questi ci sarà una prelazione per le società sportive del territorio, anche per andare incontro alle esigenze delle associazioni locali, che necessitano di campi da gioco. Un esempio su tutti è la squadra di basket della Polisportiva veranese

Servono campi da gioco

La squadra veranese, che gioca in promozione, e da oltre un anno è senza una palestra «propria», costretta a girovagare per la Brianza. Attualmente si allena ad Albiate, ma gioca le sue partite «in casa», girando per vari comuni, da Sovico a Monticello, usufruendo degli spazi messi loro a disposizione di volta in volta. L’auspicio dunque è che in futuro ci possano essere spazi di gioco proprio in paese, per tutti gli atleti.

A maggio scade la convenzione con il Policlinico

Intanto a maggio scadrà la convenzione sottoscritta tra Comune e Policlinico per il palazzetto, ma è già stata disposta una proroga tecnica di altri sei mesi che porterà alla fine dell’anno, quando poi subentrerà il nuovo operatore.