"Orange The World"

La facciata principale del Comune di Vimercate cambierà colore dal 25 novembre al 10 dicembre.

Tra le molteplici iniziative che vedranno coinvolta la Brianza in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, anche quella decisa dal Comune di Vimercate.

Palazzo Trotti si illumina di arancione contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre l'assessorato delle Opportunità e della Cura delle Persone della Città desiderano dare il proprio contributo per ribadire che uomini e donne hanno lo stesso diritto di avere pari opportunità ed essere felici, indipendentemente dalla loro religione, dal loro orientamento sessuale e dalle loro convinzioni politiche. Pari diritti e opportunità per tutte e tutti.

In occasione di questa ricorrenza l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla campagna "Orange The World", l'iniziativa voluta promossa da UnWomen, contro la violenza sulle donne. La proposta era stata avanzata dal gruppo cittadino di Fratelli d'Italia.

Occhi puntati sulla facciata di Palazzo Trotti che da giovedì 25 novembre (Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) a venerdì 10 dicembre (Giornata mondiale dei diritti umani) sarà illuminata di arancione per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema diffuso e spesso sottovalutato e quale simbolo di lotta a tutte le forme di violenza di genere e in modo particolare al femminicidio.