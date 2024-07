Il 34esimo Palio degli Zoccoli si è concluso il 16 giugno con una coda di polemiche e colpi di scena.

Palio degli Zoccoli, squalificata la Foppa

La classifica finale, dopo la squalifica della contrada Foppa per irregolarità emerse negli scorsi giorni, è la seguente: primo posto per San Pietro al Dosso, secondo per San Carlo, terzo per San Giovanni e, a seguire, Dügana, Santi Pietro e Paolo, Bassa, Büsasca, Prati e San Giorgio. Intaccato il podio.

La contrada Piazza, vincitrice della scorsa edizione, la 33esima, non è entrata in classifica per mancanza del secondo contradaiolo. Ed è polemica perché all’unico rappresentante bianco-rosa, Alessandro Volpe, sul sagrato della Basilica non sono stati consegnati gli zoccoli:

«Gli zoccoli li diamo solo a chi corre - ha spiegato Antonia Lumini del Comitato organizzatore - Volpe non poteva correre al Palio in base al regolamento e non potevamo certo consegnargli gli zoccoli, sennò sarebbe stato assurdo».

Deluso il giovane contradaiolo, che spiega:

«C’è stata mancanza di rispetto per la contrada Piazza, lo sanno tutti quanta fatica si è fatta per trovare dei contradaioli. Ho ancora un nodo alla gola per il fatto che non mi hanno consegnato gli zoccoli: anche se non dovevo correre sarebbe stato un riconoscimento. Chiedevo solo di avere rispetto».

Lasciate da parte l’amarezza e la delusione, Volpe domenica 16 giugno ha voluto lo stesso sfilare per la Piazza.

Il Palio degli Zoccoli è un tuffo nel passato, fino al XIII secolo, ma ha sempre un forte legame col territorio grazie a eventi diffusi tutto l’anno. Come la recente visita dei figuranti alla casa di riposo «Pio e Ninetta Gavazzi», che ha commosso gli ospiti. Gli anziani hanno ricordato le passate edizioni della manifestazione. E così il Palio continua e dura tutto l’anno. Purtroppo, l’evento con il Teatro dell’Aleph previsto per venerdì, 21 giugno, è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo.